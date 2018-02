Díaz subraya la apuesta de la Junta por la Dependencia y pide la implicación del Gobierno tras años "sacándola a pulmón"

8/02/2018 - 15:29

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha subrayado su apuesta por el desarrollo de la Ley de Dependencia y ha hecho un llamamiento al Gobierno para que se implique asumiendo el 50 por ciento de su financiación, de modo que la Administración autonómica "no siga sacándola a pulmón".

TORREDELCAMPO (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este jueves en la visita que ha realizado a la residencia y centro ocupacional Alhucema de Torredelcampo (Jaén) para personas con discapacidad, en la que también han participado, entre otros, la alcaldesa, Francisca Medina; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y responsables de Entre Pinares del Mercadillo, que gestiona el centro.

Díaz ha destacado el "esfuerzo" de la regidora, que "no se resignó nunca", incluso "en los momentos más difíciles", y "sabía que tenía que abrir" estas instalaciones, al tiempo que a valorado el trabajo del equipo que las gestiona.

"Sin vocación de servicio público y de ayudar a los demás y de prestar su capacidad, esfuerzo y compromiso para que tengan igualdad de oportunidades no sería posible", ha dicho en su discurso no sin reconocer que "ha sido un momento de satisfacción" y muestra de que "la política cambia la vida a las personas".

Y es que, para la presidenta, "los sinsabores, el sufrimiento, el echar números para llegar al último rincón" que en ocasiones conlleva la actividad política "merecen la pena" cuando se abre las puertas de este tipo de residencias.

"Sé que el primer reto que tenemos en Andalucía es el empleo y, sobre todo, el empleo para nuestros jóvenes. Pero también que al mismo tiempo que se generan oportunidades, riqueza y empleo hay que garantizar que nadie se nos quede en el camino y quien tiene otras capacidades u otras necesidades y necesita un trato diferente para sentirse igual tiene que tener la sensibilidad de su Gobierno", ha manifestado.

Se trata, según ha comentado, de dar "tranquilidad" a las familias para que, a través de los servicios públicos, con la administración y todos los que de manera público privada colaboran, se atienda a sus seres queridos, sabiendo que "en cualquier momento de su vida van a tener la atención y ese trato diferente que garantice la igualdad de oportunidades".

Díaz ha resaltado que ese respiro familiar, el cariño, acompañamiento y seguridad "es gracias a una ley que ha dado dignidad: la de Dependencia. En la actualizada, 200.000 personas tienen reconocida prestación en Andalucía, donde se dan 250.000 prestaciones de una índole o de otra creando, además, mucho empleo, en torno a 45.000 puestos, casi todas mujeres.

"Y no tenemos bastante. Queremos llegar a todos y cada uno de los andaluces y andaluzas que así lo necesiten. Por eso hago el llamamiento para que Andalucía no siga sacándola a pulmón. En los últimos cinco años hemos dejado de recibir 650 millones de euros (del Gobierno). Si esos 650 millones llegan a nuestra tierra no quedaría ni una sola persona en lista de espera", ha afirmado sobre la reivindicación de que cumpla con el 50 por ciento de financiación que fija la ley.

La presidenta ha incidido en que ese es el objetivo de la Junta, porque es también el "rostro de una sociedad inclusiva, moderna, justa que no deja a nadie en el camino y que es capaz, después de años muy difíciles de crisis económica, de empezar a curar las heridas que ha dejado, que ha sido muchas".

Así las cosas, ha asegurado que el compromiso de la Junta es "seguir apostando por la Ley de Dependencia", por residencias como la que ha recorrido en Torredelcampo o por los centros ocupacionales, que constituyen "un ejemplo de sacar todo el rendimiento y destreza" de menores, jóvenes y adultos.

LA RESIDENCIA

La residencia y el centro ocupacional Alhucema, de titularidad municipal, cuenta con una treintena de plazas concertadas mediante convenio con la Junta, con una cuantía anual de 304.000 euros. En la actualidad, son doce sus usuarios.

Gestionada por la entidad Entre Pinares del Mercadillo, dispone de más de 1.400 metros cuadrados distribuidos entre un sótano y tres plantas en las que se ubican la cocina, espacios de almacenamiento, el taller ocupacional, el gimnasio, un comedor y salas de tratamiento rehabilitador, de tratamiento individual para las personas residentes y de atención a familiares, además de dos patios uno de ellos con huerto.

La construcción del edificio ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros financiados a través del Plan E. El equipo de profesionales está integrado por tres auxiliares de enfermería, una persona responsable de la Terapia Ocupacional y otra de la dirección.

En Andalucía hay 591.872 personas reconocidas con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento (43.250 en la provincia de Jaén), de las que 66.595 (38.458 hombres y 28.137 mujeres) tienen una discapacidad intelectual reconocida (4.092 en la provincia).

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

A través de la Ley de Atención a la Dependencia se está atendiendo en la provincia de Jaén a 24.222 las personas (483 con 626 prestaciones en Torredelcampo).

Andalucía ha reactivado la atención a la dependencia durante 2017 con la incorporación al sistema de 36.300 nuevas personas a las que se les han concedido 52.600 nuevas prestaciones. La Junta financia más del 80 por ciento del sistema de atención a la dependencia.