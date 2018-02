El PP cree que ni a ZEC ni al PSOE les interesa el proyecto de Pontoneros y "solo buscan su momento político"

8/02/2018 - 15:32

El concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha asegurado que ni al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), ni al PSOE les interesa sacar adelante el proyecto de Pontoneros y "solo buscan el momento político para sacar rentabilidad política".

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

A su parecer, en el consejo de administración de la sociedad Zaragoza-Vivienda "solo les ha interesado escenificar sus diferencias utilizando el dinero de los zaragozanos, porque este proyecto tiene un coste de 6,5 millones, aunque inicialmente no iba a costar nada".

En el consejo de administración de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda, este punto del orden del día ha decaído al contar solo con el apoyo de Zaragoza en Común (ZEC) y CHA, mientras que se han posicionado en contra el PSOE, PP y Ciudadanos. Los otros 22 puntos del orden del día han prosperado, como la construcción de 180 viviendas de baja demanda energética que se destinarán a alquiler social.

El proyecto de Pontoneros contempla 63 apartamentos distribuidos en tres plantas, de las que la última sería para universitarios y el resto apartamentos de alquiler con zonas de uso común. La inversión prevista son 6,5 millones de euros que forman parte de los acuerdos de presupuestos de 2016 y 2017 y se podría acudir a convocatorias de ayudas de inversiones externas, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En rueda de prensa, Lorén ha criticado que esta votación es reflejo del "permanente bloqueo y confrontación de la izquierda". "Hoy han dado un lamentable nuevo espectáculo en un enfrentamiento característico por el proyecto de Pontoneros", ha resumido. "DESORBITADO"

Para el concejal popular, Pontoneros "sigue siendo moneda de cambio entre ZEC y PSOE", y ha explicado que el PP ha votado en contra por el coste, que era inicialmente era cero frente a los 6,5 millones.

"Además es desorbitado el coste de 105.000 euros por cada apartamento de 30 metros cuadrados y sin aparcamiento, cuando una VPO no supera los 82.000 euros. No estamos conformes con que se endeude la ciudad, además excluye la recuperación de los restos arqueológicos y no cuenta con el acuerdo de todos los grupos", ha enumerado.

Enfático ha dicho que el PP se opone a "dilapidar recursos de los ciudadanos de esta forma" porque es "absolutamente exagerado ese coste y no puede ser que el uso social sea la excusa para un despilfarro".

Según Lorén, tanto Pontoneros como el programa de captación de hogares vacíos 'Alegra tu vivienda' son dos "grandes proyectos fracasados". A su entender, la ciudad precisa de una "auténtica política de vivienda y no la pantomima que propone Híjar".

"Ni saben, ni quieren, ni dejan porque no preguntan al resto de grupos al elegir a un socio único, junto con CHA, en el desarrollo de los proyectos", ha afeado Lorén al equipo de gobierno de ZEC.