Rafael Armengol traspasa en La Nau el color del rococó de Tiepolo y mira al futuro: "Esto no se acaba nunca"

8/02/2018 - 15:32

La Martínez Guerrricabeitia acoge obras inéditas del valenciano en un proyecto que culminará con una instalación en el Claustro de la UV

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El artista valenciano Rafael Armengol ha llevado a La Nau de València una treintena de obras inéditas con las que traspasa el color y la luz del rococó del pintor italiano Giambattista Tiepolo. La selección es fruto de más de 20 años de trabajo, aunque el de Benimodo (Valencia) mira al futuro con ganas de seguir creando, tras seis décadas de carrera: "Esto no se acaba nunca, unas cosas te llevan a otras, incluso los fallos".

Así lo ha expresado Armengol en la rueda de prensa de presentación de 'Parelles de Tiepolo', la muestra que se inaugura este viernes, 9 de febrero, y que estará abierta hasta el 20 de mayo en la Sala Martínez Guerricabeitia del centro cultural. Han acompañado al pintor el comisario , Martí Domínguez; el vicerrector de Cultura de la Universitat de València, Antonio Ariño; el director de Actividades de la colección, José Pedro Martínez, y el concejal de Cultura de Algemesí (Valencia), Pere Blanco, ya que la muestra será itinerante.

El valenciano ha recordado que, desde el inicio de su trayectoria en los años sesenta, se preocupó por el uso del color, primero en periódicos, televisión y ordenadores y luego en su investigación en cuadros clásicos. Así fue "probando cosas", descomponiendo las imágenes en tramas de rayas y puntos.

Su mirada al legado de Tiepolo no llegó por "inspiración momentánea", sino que la ideó hace más de 20 años, al escoger dos de sus grabados en 1993. "Seguramente, he tardado en hacerla porque me he recreado mucho", ha aseverado el pintor, ya que "no tenía prisa".

La exhibición que se abre ahora al público, la 18 de la serie 'Encuentros' de la colección, destaca por el uso del color que realiza el artista de los lienzos de Tiepolo, al que pretende rendir "homenaje" en series de parejas de sus obras.

La última le ha llevado hasta cinco años y es la continuación de trabajos anteriores con los que Armengol ha 'viajado' hasta el Renacimiento, como Botticelli, Uccello o Mantegna. Ahora es el turno del Barroco y de este exponente del rococó italiano, con obras protagonizadas por la mitología y las figuras iconográficas.

TENSIONES VISUALES "SIN TRAMPA NI CARTÓN"

A partir de estos ingredientes, el valenciano crea parejas --de ahí el título de la exposición-- y "juega con ellas aprovechando las tensiones visuales entre los personajes", como ha relatado el comisario. La exhibición conjuga la espectacularidad de la obra de Tiepolo con el tratamiento de Armengol, "un alquimista del color" que, a pesar de dibujar pinturas sobre píxeles, no utiliza una técnica informática: "En estos cuadros no hay trampa ni cartón".

Como responsable de la Martínez Guerrricabeitia, José Pedro Martínez ha puesto el foco sobre el impacto de la selección de Armengol y ha asegurado que trasciende lo visual y artístico: "Cuando uno entra en la sala recibe una especie de bofetada".

La muestra va acompañada de la publicación de un catálogo homónimo que recoge la obra de la serie de Tiepolo y el proceso de creación de cada pieza, además de textos de Domínguez, que hace un elogio al artista; Manuel Baixauli, que centra el discurso en la vida de Armengol; Antoni Furió, Vicent Josep Escartí y María Teresa Beguiristain, que profundizan en la técnica y el uso del color y la luz, y Marisa Machí y Pau Armengol, sobre las obras originales del pintor italiano.

La organización ha tratado así de aunar el mundo artístico con el intelectual y literario, en un proyecto "fascinante" que conjuga "apalabra, imagen y color". "En definitiva, cultura", ha reivindicado el edil de Algemesí, adonde 'viajará' la exposición el 8 de junio, en coincidencia con las fiestas patronales.

'ARMENGOLIZACIÓN' DEL CLAUSTRO DE LA UV

'Parelles de Tiepolo' continuará en las próximas semanas con la instalación de grandes metacrilatos transparentes de la exposición en el Claustro de la Universitat, que se llenará de vidrieras y mosaicos para "potenciar" el tratamiento del color del proyecto en una suerte de "'armengolización'", ha ilustrado Martí Domínguez.

Paralelamente, la muestra se puede visitar en La Nau de martes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Los domingos y festivos, de 10 a 14 horas, todos los días con entrada libre. Está organizada por la Universitat y la Martínez Guerricabeitia, con el apoyo de Banco Santander, Heineken y el Ayuntamiento de Algemesí.