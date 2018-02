Junta defiende la legalidad de las últimas exceptuaciones y asegura que "no se han relajado los controles"

8/02/2018 - 15:45

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha defendido la legalidad de las dos últimas exceptuaciones efectuadas en septiembre y diciembre de 2017 y ha apuntado que ya tienen gran parte de expedientes y documentación "liquidados y fiscalizados", de forma que, según ha aseverado el consejero, "no estamos relajando los controles".

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

En una respuesta a una pregunta parlamentaria en comisión, el consejero ha precisado que el motivo por el que se ha utilizado la figura legal de la exceptuación ha sido "el interés social".

En ese sentido, ha explicado que de las exceptuaciones realizadas en septiembre, el 43 por ciento de los documentos contables "han sido liquidados y fiscalizados por las diversas intervenciones, con todos los controles sobre el destino de esos fondos que la ley exige".

Conceptos a las exceptuaciones de diciembre, Carnero ha apuntado que "casi el 20 por ciento de las entidades públicas exceptuadas ya tienen todos sus expedientes liquidados y fiscalizados, con todos los controles sobre el destino de estos fondos que exige la norma".

"No estamos relajando los controles, ni se ha producido ninguna ilegalidad o irregularidad", ha aseverado Carnero, quien recuerda al PP que "la ley habla de exceptuaciones, aunque ustedes se empiecen en hablar de exoneraciones, que no es lo mismo".

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha recordado que la figura de exceptuaciones "han sido cuestionadas por la Cámara de Cuentas, pero se han vuelto a hacer, a pesar de que la propia Consejería se comprometió a que no volvería a hacerlo".

Tras recordar que el anterior consejero "fue listo y nunca quiso firmar ninguna exceptuación", Ruiz Sillero reconoce que "son legales, pero no lo es convertirlo en norma" y considera que la Junta "intenta tapar con esas ordenes de exoneración a los ayuntamientos la ineficacia de la Consejería, que no pone en marcha las escuelas taller para desempleados".

Así, ha explicado que los ayuntamientos "sí han presentado documentación justificativa que han hecho cursos de desempleo y escuelas taller, pero quien no ha cumplido ha sido la consejera, cuya última convocatoria de escuelas taller y cursos de formación ha sido en 2011".

"La Junta ha sido incapaz de recibir esos documentos y decir si están bien o no, y actualmente le debe a más de 20 ayuntamientos y entidades locales a las que han exceptuado cuando han hecho bien su trabajo", ha aseverado Ruiz Sillero, quien ha insistido en que "quien no ha hecho bien su trabajo ha sido la Consejería de Empleo, que no ha pagado a los ayuntamientos", por lo que cree que "el caos administrativo debe finalizar" y le ha pedido a la Junta que "haga el plan de choque anunciado y revise todos los expedientes".