Podemos lamenta que su "efecto" no llegue a la Consejería de Sanidad y pide a Junta "buscar mejores gestores"

8/02/2018 - 15:54

El consejero pide al PP que aprenda "a leer entrelíneas", pues los médicos de Puertollano les piden que "les dejen tranquilos"

TOLEDO, 8 (EUROPA PRESS)

Podemos ha lamentado que su "efecto", que "ya se palpa en otras consejerías", no haya llegado, por contra, a la de Sanidad, que capitanea Jesús Fernández, y tras mostrar su disposición a ayudarle para que la mejora "sea visible", ha dicho al Gobierno regional que si la gestión sanitaria no mejora o "toma medidas o busca mejores gestores".

Ha sido la parlamentaria de la formación morada, María Díaz, la que ha realizado estas manifestaciones al hilo del debate sobre listas de espera sanitarias, que nuevamente ha elevado a la palestra de las Cortes regionales el PP, a quien cada día que pasa la oposición "le sienta requetemal", ha dicho.

"Están desnortados, desorientados y muy nerviosos. Le disparan a todo pero no aciertan en nada. Ahora que estamos tramitando la ley de caza les tengo que decir que son muy malos cazadores. Dejen de hacer el ridículo, dan penica", ha manifestado.

Dicho esto, Díaz ha insistido no entender cómo el efecto Podemos, "que ya se ve y se siente en el resto de consejerías", gracias al Plan de Garantías Ciudadanas del Gobierno regional "no haya llegado a la de Sanidad". "Necesita ayuda el señor consejero. Si la gestión no está funcionando tienen dos opciones: o mejoran la gestión y toman medidas o buscan otros gestores mejores. Solo hay que ponerse un poquito y buscarlos", ha agregado.

"Cuando quiera consejero nos sentamos y hablamos. Estamos dispuesto a ayudarle para que el efecto Podemos, que ha llegado a otras consejerías, llegue a la suya", ha insistido la parlamentaria de la formación morada, en una breve intervención con la que no ha agotado sus 15 minutos reglamentarios.

LA SANIDAD DE C-LM, PEOR CON EL PP

Nuevamente la responsable del área de Sanidad el Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha destacado que el 2017 haya cerrado con menos de 100.000 pacientes en lista de espera y que los castellano-manchegos esperen un 29 por ciento menos desde que gobierna el PSOE, pues se ha reducido el tiempo de espera.

Todo ello frente "al triste récord que las listas de espera registraron en septiembre de 2013 cuando eran más de 187.000 los castellano-manchegos que esperaban ser atendidos. Fíjese, señor Velázquez, si la sanidad de la región ha estado peor", le ha dicho al responsable de Sanidad de los 'populares' Carlos Velázquez,

DEFECTO PODEMOS

En su turno de intervención, el parlamentario 'popular' ha devuelto el lance a la de Podemos al contestarle que "el Gobierno sí que está sentando mal" a la formación morada, pues se atreve a hablar de efecto Podemos cuando lo que hay es defecto Podemos: no ha conseguido nada más que perpetuar las viejas políticas del PSOE".

Dicho esto, Velázquez ha asegurado tener una "cascada de denuncias" contra el funcionamiento del Servicio de Salud de Castila-La Mancha, que está dispuesto a enseñar, pues, según ha defendido, la provincia de Guadalajara ha finalizado el 2017 con 1.010 pacientes más esperando una intervención quirúrgica, Albacete con 3.324, y lo de Toledo "pone los pelos de punta: 6.042 pacientes mas en consultas externas".

Así, y tras advertir de la fuga de pacientes que se está produciendo a la sanidad privada, ha defendido que lo el PSOE y Podemos digan que pasaba hace cuatro años, cuando gobernaba el PP, no interesa a los cientos de personas que en castilla-La Mancha esperan para ser atendidos.

Si en su turno de réplica la diputada de Podemos ha pedido al de PP que se preocupe "más del efecto Granados, que le afecta más" --en alusión a las acusaciones de Granados contra la presidenta del PP de la región, María Dolores de Cospedal, por su implicación en la Púnica--, el del PP ha preguntado a la socialista Abengózarsi "como mujer estaría tranquila en caso de que le tenga que atender un médico, cuyo jefe de servicio denuncia que no tienen experiencia básica", como los ginécologos que no tienen titulación homologada y pasan consulta en el Hospital de Puertollano.

"No es una cuestión política, afecta a la sanidad de las personas, y no lo ha denunciado el PP, sino el jefe de servicio. Les tendría que llevar a buscar soluciones", ha pedido el parlamentario toledano.

NO SABEN LEER ENTRELINEAS: DEJEN A LOS PROFESIONALES

De su lado, el consejero, que ha acusado a los 'populares' de trabajar poco "porque tienen el disco 'rayao'" les ha espetado que trabajaron por "las tres 'd': desprestigio, desmantelamiento y deterioro" y eso y "les llevo a cuarta 'd': la derrota".

Tras acusarles de querer desprestigiar la sanidad pública para favorecer la privada, en la que tienen intereses, ha aludido al manifiesto que "dos tercios de los médicos del Hospital de Puertollano han hecho público este jueves, en el que les piden que dejen de tocarles las narices". "Eso es lo que ponen, que no saben leer. Déjenos tranquilos, las mujeres están tranquilas" han afirmado los médicos, según el consejero. "Lean entrelíneas, no saben".

Y es que el consejero, que a ironizando diciendo que "solo falta que pidan su dimisión por el terremoto de La Alberca-- en alusión al movimiento sísmico de este martes en La Alberca de Záncara-- ha dicho a la bancada 'popular' que no tienen "ni idea de como esta la sanidad de la región".

El PP ha presentado , nuevamente, una resolución pidiendo al Gobierno regional la elaboración inmediata de un plan de choque contra las listas y dotación presupuestaria suficiente para contratar a nuevos profesionales, que ha decaído al haber tres empates consecutivos en la votación del misma, pues la ausencia del diputado socialista Rafael Esteban ha igualado la suma de los diputados de PSOE y Podemos (14+2) con los 16 que el PP tiene en la Cámara autonómica.