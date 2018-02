Maestre remarca que seguirán las "críticas legítimas" vecinales en plenos y aplaude a un gobierno que "da la cara"

8/02/2018 - 15:59

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha indicado este jueves en rueda de prensa que las "críticas legítimas" de los vecinos continuarán produciéndose en los plenos de distrito y en el de Cibeles para aplaudir, a renglón seguido, a un gobierno que "da la cara".

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Maestre ha contestado así después de que la concejala-presidenta de Usera, Rommy Arce, suspendiera ayer de forma temporal el Pleno de la Junta de Distrito a causa del ruido generado por una protesta protagonizada por un grupo de vecinos presentes en la sesión contrarios a la apertura de un albergue para diferentes colectivos, entre ellos personas sin hogar o drogodependientes, en el número 133 del Paseo de Santa María de la Cabeza.

"No es la primera ni la última vez que vecinos enfadados acuden al Pleno de Cibeles o a los de los distritos para visibilizar las críticas. No es la primera vez desde mayo de 2015 porque antes los plenos de los distritos eran por la mañana para que los vecinos no pudieran ir", ha contestado Rita Maestre a preguntas de la prensa.

La portavoz ha añadido que las críticas en los plenos se seguirán produciendo, algo que "está bien" y de lo que se sienten "orgullosos" por parte de un gobierno que "da la cara". Sobre la continuidad de Rommy Arce al frente de la Junta, Maestre ha recordado que la distribución de las competencias es del Gobierno, no del Pleno.