Más de 50.000 personas disfrutaron de los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en su 67 edición

8/02/2018 - 16:42

Un total de 53.675 personas asistieron a los desfiles que han tenido lugar en Ifema dentro de la 67ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), que se ha celebrado en la capital entre el 24 y el 29 de enero.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Ifema en un comunicado, el programa de esta convocatoria incluyó los desfiles y presentaciones de 48 creadores y marcas, a los que se sumaron 5 desfiles incluidos en su 'programa off'.

Entre las novedades de esta edición, destacaron la vuelta de importantes nombres de la moda española como Pedro del Hierro, Oliva, Leandro Cano y Moisés Nieto y la incorporación de La Condesa, Duarte, el tándem creativo Oteyza y el dúo Shoop Clothing.

Ifema ha mantenido el formato de calendario de pasarela que "tan buena acogida tuvo en septiembre pasado y que también ahora ha vuelto a recibir". Así, en esta convocatoria se alternaron de nuevo desfiles en el pabellón 14.1 de Feria de Madrid con otras localizaciones en el centro de la ciudad, convirtiendo de esta forma a Madrid en "una de las grandes capitales de la moda".

El día 24 de enero las presentaciones de las colecciones de Duarte, Pilar Dalbat, Jesús Lorenzo, Oteyza y Pedro del Hierro, tuvieron lugar en distintos puntos de la ciudad. Una de las grandes novedades de la temporada fue la vuelta de Pedro del Hierro a las pasarelas, tras 15 años de ausencia, celebrando sus 30 años en el mundo de la moda, con un desfile en el Museo del Ferrocarril con Nacho Aguayo como director creativo de la marca.

También en la jornada del miércoles 24 de enero Facebook e Instagram organizaron en colaboración con Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y con el apoyo de Madrid Capital de Moda, la jornada 'El nuevo escaparate de la Moda', que tuvo como escenario la Caja de Música del Palacio de Cibeles. En dicho evento, representantes de la industria pudieron conocer de primera mano cómo las plataformas sociales se han convertido en "el centro de la conversación alrededor de la moda, sirviendo de inspiración y formando parte del ciclo de compra de los consumidores".

Para este año 2018, Ifema quiso adelantar las fechas de la gran pasarela de la moda española, con el objetivo de "ganar relevancia internacional". Así, en enero de 2018 se ha celebrado unas semanas antes de lo habitual para abrir el calendario de desfiles internacionales y favorecer "la presentación de las colecciones de los grandes nombres de la creación en nuestro país, sin entrar en coincidencia con otras plataformas del circuito".

La creadora María Escoté abrió el calendario de desfiles de la 67ª edición de MBFWM el 25 de enero en la Sala Bertha Benz en el pabellón 14.1 de Ifema. El cierre, el 28 de enero, en el Teatro Real de Madrid, corrió a cargo del diseñador Palomo Spain, "uno de los nuevos grandes talentos de la moda española, cuya desbordante creatividad, fantasía y buen hacer han revolucionado el universo creativo dentro y fuera de nuestras fronteras".

DESTACADAS INCORPORACIONES

En el capítulo de novedades resultó relevante la vuelta al programa general de la pasarela de nombres como Pedro del Hierro, Oliva, Leandro Cano, Moisés Nieto, Miguel Marinero, a los que se sumó la participación por primera vez del tándem creativo Oteyza, La Condesa, Duarte y el dúo Shoop Clothing.

También destacó en esta edición la vuelta de Roberto Verino a Ifema, tras dos ediciones presentando desfile en distintos escenarios de Madrid; el primer desfile de Isabel Núñez en el recinto de Ifema, así como la celebración de los desfiles de Leandro Cano, Manemané y Juan Vidal, Premios 'Who's on Next-Vogue', en la Real Casa de Correos de Puerta del Sol. Por su parte, el diseñador Moisés Nieto presentó su nueva colección en una fiesta en el Club Matador, el 27 de enero.

El concepto 'see now buy now' estuvo también presente en esta edición de la pasarela, en las colecciones de María Escoté, Roberto Verino y Oliva. Además, MBFWM y Desigual se unieron en esta edición para colaborar y desarrollar juntos 'Un-Dress', una propuesta que nació en septiembre pasado impulsada por la marca, con el objetivo de "debatir sobre las necesidades de la moda española y encontrar espacios de cooperación que ayuden a los diseñadores y los oficios de moda en su proyección global".

En esta edición, 'Un-Dress' contó con un espacio destacado dentro del pabellón 14.1 de Ifema y volvió a unir a reputados profesionales del sector para conversar acerca de la identidad de la moda española, su tradición y branding. Asimismo, MBFWM contó con un interesante programa off, que incluyo otras manifestaciones de moda, que tuvieron lugar en distintos puntos de Madrid.

FUTURO DEL DISEÑO

El último día del programa de desfiles de MBFWM se dedicó al diseño emergente de 'Samsung Ego', plataforma "clave para la renovación de la moda española". Además, durante la celebración de MBFWM, quince jóvenes diseñadores exhibieron sus creaciones en el Showroom de 'Samsung Ego', en el Cibelespacio.

Con el desfile de Zer, firma ganadora de la novena edición del premio 'Samsung Ego Innovation Proyect', arrancó la vigésimo cuarta edición del programa de desfiles de 'Samsung Ego'. A continuación, se sucedieron los desfiles dobles de esta convocatoria de 'Samsung Ego', que contaron con la participación de 10 jóvenes creadores españoles, así como con la firma internacional Babukhadia, procedente de la Mercedes-Benz Fashion Week de Tbilisi, en el marco del premio Mercedes-Benz Fashion Talent.

PREMIOS A LA MEJOR MODA ESPAÑOLA

Como es habitual, MBFWM volvió a ser también en su edición de enero 2018 la gran plataforma donde se premia tanto a los grandes nombres, como a los nuevos valores de la moda española. Con el patrocinio de L'Oréal, se eligió a Oliva, como mejor diseñador consagrado, a Lucía López, como mejor modelo, y como novedad, se presentó el premio al Mejor Beauty Look, cuyo ganador se dará a conocer próximamente.

Por su parte, Mercedes-Benz seleccionó a CeliaValverde como creador emergente más destacado con su premio Mercedes-Benz Fashion Talent, y Samsung presentó en pasarela el proyecto ganador del 'Samsung Ego Innovation Proyect', a cargo de la firma Zer.

PATROCINIOS

Esta edición de MBFWM ha vuelto a recibir un "importante soporte del sector privado, sumando prestigiosas incorporaciones". Así, 23 firmas confirmaron su apoyo a esta convocatoria. Mercedes-Benz, L'Oréal e Inditex fueron sus patrocinadores principales; Samsung, Iberia, Font Vella, Ciroc, Royal Bliss, patrocinadores; y, por último, Facebook e Instagram, Dyson, Only YOU Hotels, IED Madrid, Rodilla, Kaiku Caffe Latte,

ESNE-Escuela Universitaria de Diseño y Westwing, colaboradores y Ecoembes, fueron los colaboradores medioambientales del evento. Además, apoyaron esta edición de la pasarela la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Francisco de Vitoria, las gafas Carrighan, Anaconda Snacks saludables, así como la empresa Supreme Creations Studio. La firma Xyon Revolution también colaboró en esta convocatoria con sus deportivas. Por último, el canal Fashion TV fue la televisión oficial internacional de esta convocatoria.