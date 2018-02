Turismo.- Expertos debaten sobre el paisaje en la configuración, desarrollo y rehabilitación del espacio

8/02/2018 - 16:43

Enlaces relacionados Expertos debaten sobre infraestructuras en México como motor de desarrollo (24/01)

Unos 150 académicos y profesionales, dedicados al estudio, ejecución de proyectos y rehabilitación de territorios enfocados hacia el turismo se reúnen desde este jueves en Torremolinos (Málaga) en el I Congreso Internacional de Turismo Transversal y Paisaje (Tourisape), que finaliza el sábado y donde se aborda el papel del paisaje en la configuración, desarrollo y rehabilitación del espacio turístico.

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La vicerrectora de Grado de la Universidad de Málaga, Chantal Pérez, ha dado la bienvenida a los congresistas, acompañada por el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y el diputado de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré; y ha destacado que esta iniciativa nace "con una naturaleza propositiva, un foro donde se plantearán acciones y soluciones reales para un futuro turístico de más calidad".

Organizado por la ETS de Arquitectura de la Universidad de Málaga y el Instituto Interuniversitario Hábitat Turismo y Territorio UMA-UPC, Touriscape es un encuentro interdisciplinar en el que participan arquitectos, economistas, geógrafos, paisajistas, sociólogos y urbanistas interesados en la dimensión espacial del fenómeno turístico, ya sea como punto de partida o espacio a colonizar, territorio para la creación o para la interpretación del turismo o lugar para la revitalización o reutilización del espacio turístico.

En definitiva, han precisado desde la Universidad de Málaga, "aquellos que entienden que el paisaje puede ser un instrumento para entender, regenerar y renovar el espacio turístico, y un elemento central en el debate sobre el futuro del turismo.

Entre los ponentes se encuentran figuras internacionales de la talla de Dean MacCannell, autor del libro 'The Tourist: A New Theory of the Leisure Class'; Jonas Larsen, coautor de 'The Tourist Gaze 3.0'; Maria Goula, profesora en Cornell University; Peter Latz, autor del galardonado Parque Duisburg Nord; Manuel Gausa, fundador de Gausa+Raveau Actarquitectura y director del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) hasta 2015 y Jordi Bellmunt, arquitecto y paisajista, organizador de la Bienal Europea del Paisaje de Barcelona.

En el congreso colaboran además las universidades de Las Palmas de Gran Canaria, Girona y Alicante, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Torremolinos, Turismo y Planificación Costa del Sol y la Asociación de Geógrafos Españoles.

Este congreso se organiza en torno a dos debates: uno sobre turismo y paisaje, y el otro, a las respuestas que han de dar las ciudades a los efectos paisajísticos derivados de la eclosión del turismo urbano.

El primero es de conocimiento y divulgación de los trabajos e investigaciones que hay en curso y el segundo aborda más de cerca y de forma práctica las iniciativas en marcha en ciudades españolas inmersas en el proceso de rehabilitación urbana.

"Si el paisaje (el sol, la playa y el mar) fue el motor que justificó la aparición y desarrollo del turismo masivo, y la urbanización de éste fue el destructor del paisaje, ahora es el momento de plantearse su ordenación como una de las estrategias principales para restañar aquellas heridas y proyectar futuro", señalan los organizadores entre los objetivos que se marca este congreso.

REDISEÑO Y CALIDAD

Oblaré y Ortiz han coincidido en la importancia del consorcio Qualifica de la Costa del Sol y la colaboración institucional de sus inicios para poder llevar a cabo, a través del estudio, la investigación y el desarrollo tecnológico, "la mejora de calidad necesaria para un destino con la necesidad de transformación como la Costa del Sol", ha precisado el diputado provincial.

El alcalde de Torremolinos ha puesto como ejemplo su municipio, indicando que el rediseño urbanístico del que es objeto en la actualidad el centro, con la ejecución simultánea de obras de peatonalización de la plaza Costa del Sol, la reforma de la Cuesta del Tajo y la avenida Carlota Alessandri, además de suponer una modernización del centro urbano "trazará las líneas maestras de un nuevo modelo de ciudad y una nueva forma de interrelación con el ciudadano y el turista".

"Si lo que estamos haciendo es plantear un modelo de calidad para los ciudadanos también lo estaremos haciendo para los turistas. No son hechos diferenciados", ha asegurado el alcalde, quien ha recalcado que las acciones "aportarán una mejora de la imagen turística global del destino y la calidad de ese turismo".

Torremolinos, como destino pionero en el sector turístico hace más de 50 años, tiene sus "debilidades y fortalezas". "Nos encontramos con errores del pasado que nos condicionan a la hora de plantear el diseño y un modelo de ciudad que necesita reinventarse y mejorar en lo estético y en las infraestructuras", ha señalado.

El reto, según Ortiz, es "estar a la par de las importantes inversiones de más de 200 millones de euros en la modernización de la planta hotelera por parte del sector privado". Por ello, ha dicho que el Ayuntamiento "tenía que estar a la altura" y de ahí las actuaciones en ejecución o previsión.