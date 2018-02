Sucesos.- Padres instan a aumentar la vigilancia y actuar "a la mínima" ante casos como la presunta violación

8/02/2018 - 16:58

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa) ha instado a aumentar la vigilancia y actuar "a la mínima", en la convicción de que "en estos casos hay que pecar por exceso antes que por defecto", ante supuesta violación a manos de cuatro menores de 1º y 2º de ESO, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años --ya expulsados cautelarmente--, a un compañero de nueve años en un centro escolar de la Sierra de Cazorla, en Jaén: la víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de Úbeda de unas lesiones que, según los facultativos, era compatibles con una violación anal.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Confedampa, José Manuel Nieto, ha indicado a Europa Press que estos casos "no son causa del sistema mismo, aunque bien podría ponerse vigilancia extra y detectar, porque son casos que afectan a la sociedad y existen protocolos que no obstante, por algún motivo, no suponen medidas suficientes".

Nieto considera que casos como el de Jaén son la "punta del iceberg" puesto que, además, en este suceso el niño, al parecer, ya había sido anteriormente objeto de malos tratos. "Pasa como con la violencia de género, son muchos los casos que no se llegan a descubrir, lo que se escucha y denuncia es solo un poco, hasta que ocurre una salvajada como ésta", ha dicho.

"Estamos viendo ya no sólo casos de maltrato ni de acoso escolar, sino una sociedad dominada por la violencia. La escuela es un reflejo de la sociedad, donde se ve una dinámica de violencia a todos los niveles que, por desgracia, acaba repercutiendo en los menores que la viven en sus casas, en las calles o en la televisión", ha aseverado el portavoz de Confedampa.