Teresa Rodríguez insta a Moreno (PP-A) a pedir a Rajoy que "quite mañana mismo" el peaje de la AP-4

8/02/2018 - 17:25

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha emplazado este jueves al presidente del PP-A, Juanma Moreno, a pedirle al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que "quite" el peaje de la autovía AP-4, que conecta Sevilla y Cádiz, "mañana mismo".

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la líder andaluza de Podemos en un comentario publicado en su cuenta de Twitter en respuesta al líder del PP-A, que ha asegurado este jueves que, si llega a ser el jefe del Ejecutivo andaluz, "ni un gaditano, ni un sevillano ni nadie que pase por la autovía AP-4 tendrá que pagar un solo céntimo de peaje".

"Sr. Moreno, dígale a M. Rajoy que nos lo quite mañana mismo", ha replicado Rodríguez en un comentario en Twitter recogido por Europa Press en el que también pregunta si el presidente del PP-A "estará queriendo decir, 'como no me votéis seguiréis pagando'". "¿No será un chantaje, no?", se pregunta también la líder de Podemos Andalucía al respecto del anuncio del líder 'popular'.