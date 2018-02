PP-A critica que la cobertura de bajas en atención primaria se hace "tarde y mal" porque "no se hacen sustituciones"

El portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha criticado este jueves que la cobertura de las bajas y de las vacaciones de los profesionales sanitarios en los centros de atención primaria se hace "tarde y mal", lo que provoca que los profesionales lleven a sus espaldas "el doble de sus cartillas porque no se hacen sustituciones".

Acompañada por la parlamentaria andaluza Rosalía Espinosa, junto a concejales del PP en Adra, la portavoz ha visitado el centro de salud del Adra (Almería) tras la solicitud que efectuó su partido en junio del año pasado en el Parlamento y que, según ha indicado el PP en una nota, fue concedida en enero de este año para este jueves.

Según ha explicado, en Andalucía hay 1.500 centros de salud y en algunos de ellos "los recortes de la Junta han provocado la eliminación de los equipos de urgencias formados por médicos, enfermeros y técnicos de emergencias sanitarias".

"Se trata de un personal que a pesar de ser fundamental para el buen funcionamiento de los centros sanitarios y evitar el colapso, aún no ha sido recuperado", ha afirmado la dirigente del PP-A, que ha impulsado una proposición no de ley a debatir el próximo jueves en el Parlamento andaluz para "recuperar, en un plazo no superior a seis meses, todos los equipos de urgencia de los centros de salud de Andalucía eliminados en los últimos años".

La portavoz del PP-A en el Parlamento ha incidido además en que el Servicio Andaluz de Salud "puso en marcha el Plan de Renovación de la Atención Primaria para dar un impulso a la atención primaria" con el objetivo de "otorgarle prioridad y conseguir una mayor calidad", pero "lamentablemente este plan, al igual que otros planes de la Junta de Andalucía, ha resultado ser un plan fracasado lleno de buenas intenciones pero de pocos resultados".

Por ello, el PP también va a solicitar al Gobierno andaluz que cubra "de forma inmediata" todas aquellas ausencias programadas de los profesionales sanitarios como permisos y licencias, libranzas de guardia o bajas por enfermedad, así como "ampliar las plantillas de atención primaria, con el fin de dar una mayor estabilidad a la relación equipo básico-usuario".

Por otra parte, el PP pedirá que "como mínimo se establezcan diez minutos para atender a los pacientes, empezando por los crónicos, hasta llegar al cien por cien", ya que, según ha explicado, esta es una demanda de los médicos y enfermeros para la mejora de la calidad asistencial.

FALTA DE CAMAS Y PROFESIONALES EN ALMERÍA

Crespo también aludido a datos referentes a la provincia de Almería, donde hay una tasa de camas en los hospitales públicos "de 1,8 por cada 100.000 habitantes" mientras que "la media nacional llega al 2,3". "Hoy hay 72 camas menos que hace cuatro años", ha incidido antes de asegurar que hay una "falta evidente de profesionales sanitarios" con "44,7 enfermeros por cada 10.000 habitantes, tres puntos porcentuales de distancia con Andalucía y más de 16 con la media de España". Asimismo, ha dicho que en médicos "hay 35,3 por cada 10.000 habitantes, nueve puntos porcentuales por debajo de la media andaluza y 17 por debajo de la media nacional".

En relación a la provincia, ha dicho además que en los últimos cinco años "se han destruido en la provincia un centenar de empleos en la sanidad, y Almería pese a suponer el 8,4 por ciento de la población andaluza sólo tiene el 6,7 por ciento de los sanitarios andaluces, cuando en Andalucía el número es de 10,8 por cada 1.000 habitantes".

También ha destacado que las listas de espera para una intervención quirúrgica también se han aumentado más de un siete por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. "Hay 5.184 almerienses en lista de espera para operarse, a junio de 2017, 344 pacientes más", ha dicho.