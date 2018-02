Cataluña. rajoy dice que "puede y debe haber" una alternativa constitucionalista en cataluña

8/02/2018 - 17:15

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió este jueves que "puede y debe haber" una alternativa constitucionalista en Cataluña e instó al Parlament a elegir "de una forma normal a un presidente normal" que "esté en su sitio y pueda estarlo".

Durante su intervención en el almuerzo-coloquio del Foro ABC que tuvo lugar en el Casino de Madrid, el jefe del Ejecutivo celebró que haya quedado "meridianamente claro" que su Gobierno "no cede nunca a las imposiciones", como se ha visto ante el desafío secesionista catalán.

Tras unas elecciones en las que los catalanes votaron "con normalidad", Rajoy avisó al nuevo Parlament de que debe elegir "de una forma normal a un candidato normal", esto es, "que pueda estar presente en su propia investidura", "no esté incurso en procedimientos judiciales" y pueda ejercer su cargo.

Valoró que "cada vez son más los catalanes que se preguntan cuánto tiempo se puede mantener una comunidad autónoma sometida a la voluntad y a los vaivenes de una sola persona" y dijo comprender también a quienes no entienden que no se presente una alternativa constitucionalista a la situación actual. "La puede y la debe haber", sostuvo.

EL 155 SEGUIRÁ EN VIGOR

Quiso mandar un mensaje de "tranquilidad" a todos estos ciudadanos, ya que mientras el Parlament busca un presidente "que pueda serlo, o se repiten las elecciones si no lo encuentran, Cataluña no va a estar sin Gobierno", porque el artículo 155 seguirá en vigor para "seguir atendiendo los servicios esenciales y las necesidades reales" de la población.

Reconoció, eso sí, que el PP "puede cometer errores", aunque opinó que hoy por hoy es "el único partido de España" que pone "la estabilidad del país por delante de sus intereses electorales".

Rajoy admitió que durante la gestión de la crisis catalana ha recibido "muchas instrucciones" porque había quien pedía mayor celeridad a la hora de tomar decisiones como activar el 155, quien pensaba que lo mejor era "no hacerlo nunca" o que se podían hacer "tres cosas a la vez".

Sin embargo, defendió que su Gobierno actuó "en el mejor momento posible" habida cuenta de que "no era un tema menor" y también debía tener en cuenta "qué podían pensar en Europa". Lo "más razonable", según Rajoy, era tomar una determinación una vez cerrado el apoyo del PSOE y Ciudadanos. "Yo no podía ir solo", insistió.

Reconoció que podría haber recurrido a este precepto constitucional después de lo sucedido en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron las 'leyes de desconexión', pero recordó que entonces un medio de comunicación se hacía eco de que Pedro Sánchez y Albert Rivera desaconsejaban este mecanismo.

RAJOY "NO LO PUEDE TODO"

Además, consideró "la demostración inequívoca de que el presidente del Gobierno no lo puede todo" que TV3 no fuese intervenida, aunque ese fuese uno de los asuntos prioritarios, junto a la Hacienda, seguridad y las embajadas.

Abundó en que el Gobierno tiene "muchas capacidades", pero también ha de "buscar los apoyos necesarios para poder hacerlo". Preguntado por el futuro judicial de los promotores del desafío secesionista, defendió la separación de poderes y remarcó que su obligación es acatar y respetar toda resolución judicial.

También se reafirmó en que no se destinó dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la financiación del referéndum soberanista del 1-O, asunto sobre el que ya se pronunció ayer en el Congreso ante una pregunta del presidente de Cs sobre la afirmación del juez de instrucción de Barcelona que considera que "parte o todo" de ese proceso se financió con dinero público procedente de este fondo.

"A ver si tenemos un poco de buena fe", demandó Rajoy, antes de incidir en que no tiene "ningún conocimiento de que eso se haya producido". "Y si eso se ha producido, agradezco que me traigan la factura y entonces rectificaré y diré que aquí ha habido un fraude", declaró.

En ese sentido, ironizó con que él no es quien directamente paga las facturas. "Saben que no pago las facturas", dijo refiriéndose a que por su puesto de presidente del Gobierno no se encarga de esos menesteres.

