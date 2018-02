Cajasol.- Yonath, Nobel de Química, aborda problemas de antibióticos cuando los cuerpos se acostumbran a ellos

8/02/2018 - 17:46

El presidente de la Fundación Cajasol ha acompañado a la ponente en esta segunda jornada de este ciclo a la que han acudido más de 250 personas

La Fundación Cajasol continúa con el ciclo de conferencias 'Programa Talento Nobel', en el que se dan cita diferentes premios Nobel para abordar temas científicos de permanente actualidad y, concretamente, la protagonista de la última ponencia realizada, Ada Yonath, Premio Nobel de Química en el 2009, ha abordado los problemas de los antibióticos cuando los cuerpos se acostumbran a ellos.

Así, Yonath, quien ganó el Nobel por su descubrimiento de la estructura de los ribosomas, macromoléculas responsables de la síntesis de proteínas y el modo de acción de los antibióticos, ha estado en la sede de la Fundación Cajasol para presentar su conferencia 'Desde la Ciencia Básica a los antibióticos mejorados'.

En un comunicado, la Fundación Cajasol ha explicado que durante la conferencia se ha abordado uno de los problemas que presentan los antibióticos desde que fueron descubiertos y sintetizados: la resistencia que las bacterias van presentando ante ellos una vez que se "acostumbran a su presencia y restan por tanto capacidad y eficacia a su acción terapéutica".

Además, Yonath ha explicado cómo los microorganismos patógenos, como cualquier ser vivo, quieren seguir vivos y buscan maneras de resistir a la acción de los antibióticos y ha hablado del papel fundamental que juegan los ribosomas.

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha querido estar presente en esta segunda jornada que, al igual que la anterior, "tuvo un éxito arrollador de público".

PRÓXIMA CONFERENCIA

El próximo 22 de febrero de 2018 a las 19,30 horas, participará en el ciclo el doctor Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina en 1991, por desarrollar técnicas que permiten medir el flujo de iones a través de los canales de las membranas celulares, lo cual se ha demostrado clave para el estudio de enfermedades neurodegenerativas.

Asimismo, el título de su ponencia es 'Ion Channels: Their Discovery, their Function, and their Roles in Biomedicine and Pharmacology'.La entrada será previa inscripción gratuita en la web de la Fundación Cajasol (www.fundacioncajasol.com).