Las Cortes reprueban a Méndez de Vigo por el recurso contra la entrega de los bienes de Sijena a Aragón

8/02/2018 - 18:02

El pleno de las Cortes de Aragón ha reprobado al ministro de Educación, Cultura y Deporte del Ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, por su "falta de respeto e insulto a la dignidad de los aragoneses" al autorizar el recurso de reposición contra la orden de entrega de los bienes de Sijena, que solicitaba la devolución de las piezas al Museo de Lérida.

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, presentada por el PSOE, ha sido apoyada por este grupo, Podemos, Partido Aragonés y grupo mixto --CHA e IU--, mientras que el PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

El diputado socialista, Darío Villagrasa, ha asegurado hay que constatar "qué pudo hacer y qué hizo" cada responsable político el día 11 de diciembre, fecha máxima fijada por la Justicia para la entrega por parte del Museo de Lérida de los 44 bienes de Sijena al monasterio del mismo nombre, ubicado en Huesca, para asegurar que Méndez de Vigo "no colaboró y agravió los intereses de Aragón".

Además, ha relatado, una vez ejecutada la sentencia y habiendo retornado los bienes, el ministro de Educación, Cultura y Deporte permitió la interposición de un recurso de reposición contra la orden judicial, en el que se pedía devolución de las piezas al Museo de Lérida, lo que supone un "maltrato tanto hacia los bienes, como a los propios aragoneses".

El diputado del PP, Antonio Torres, ha lamentado que el PSOE haya mantenido "de forma incomprensible" esta iniciativa, cuando el ministro "no firmó" ese recurso y pidió su retirada porque "se había presentado sin su conocimiento" por lo que a partir de ahora "se desautorizan para hablar de unidad" en esta cuestión.

A su entender, los socialistas pretenden un "espectáculo" que solo contribuye a "emponzoñar este asunto", cuando fueron ellos quienes quisieron firmar una cogestión con Cataluña y una consejera de ese partido afirmó que estaba en conversaciones "con monjas que habían fallecido hacía diez años".

POCO VALIENTE

La diputada de Podemos, Amparo Bella, ha calificado esta iniciativa de "poco valiente" porque "habría que pedir la dimisión del ministro" tras una gestión de los recursos planteados y retirados que "manifiesta la incompetencia del Gobierno para la resolución de este tipo de conflictos".

La diputada del PAR, María Herrero, ha estimado que "no se trata solo del valor de estos bienes, sino de la defensa de nuestra dignidad e identidad" y ha explicado su apoyo porque fue una "ofensa" ese recurso que luego se retiró, si bien ha lamentado la intención del PSOE de "romper la unanimidad" en esta materia, un "gesto feo y de deslealtad hacia la Cámara".

La parlamentaria de Cs, Susana Gaspar, ha rechazado "el uso partidista de una reclamación histórica del pueblo aragonés" porque solo cuando este no existe "se consigue que los bienes vuelvan a casa" y aunque "no estamos de acuerdo con las idas y venidas de Méndez de Vigo en este asunto", en el caso del recurso de reposición ha señalado que "él no lo autorizó".

El portavoz de CHA-Grupo Mixto, Gregorio Briz, ha opinado que en esta cuestión al Gobierno central le han interesado "otras cuestione de carácter político relacionadas con Cataluña", pero "Aragón le importa poco", para comentar que el ministro "debería haber ejercido su potestad ejecutiva para el regreso de los, pero finalmente se inhibió" por lo que el juez envió a la policía.