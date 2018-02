El PSOE asegura que la reducción de las peonadas es una muestra de la "cicatería" del Gobierno

8/02/2018 - 18:10

El secretario de Organización del PSOE de Granada, Álex Casares, ha asegurado que la reducción de 35 a 20 peonadas para que los trabajadores del campo puedan acceder al subsidio agrario es una muestra más de la "cicatería" del Gobierno de España.

GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

A pesar de congratularse de la reducción, el dirigente socialista ha señalado en una nota de prensa que es "insuficiente", por lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "debería haber sido más generoso y haberlas suprimido por completo", al tiempo que ha señalado que ha actuado "tarde, porque mucha gente se ha quedado fuera en los últimos tres años, y mal, ante el intento desesperado del PP por recuperar la credibilidad en el medio rural".

No obstante, Álex Casares ha pedido a esta formación que detalle y explique las condiciones de este anuncio ya que la normativa fija como requisito para acceder a dichas prestaciones que el trabajador inscrito en el censo tenga al menos 30 peonadas en los doce meses anteriores al que esté en curso. "Si no modifican el régimen de altas y bajas, realmente no son 20 peonadas, sino 30, las que se necesitan para ese fin", ha puntualizado.

"La situación actual en el campo granadino es de las más dramáticas de los últimos años debido a la situación climatológica adversa para el desarrollo de los cultivos", ha apuntado Casares, que ha subrayado que "el PP no puede pretender ahora erigirse en el defensor de los eventuales agrarios".

Así, el secretario de Organización socialista en Granada ha recordado que "la derecha ha mantenido congeladas las cuantías del subsidio durante cinco años, ha negado un plan de empleo extraordinario en años extremos y nunca ha creído en las coberturas sociales y la utilidad del Programa de Fomento del Empleo Agrario".

"Todos los gobiernos de la democracia han puesto en marcha planes especiales para el campo en épocas de sequía", pero no los de Mariano Rajoy, ha incidido Álex Casares, quien ha acusado al PP de estar "falto de sensibilidad y compromiso real hacia el mundo agrario".