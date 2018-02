Pensiones. cs reclama al gobierno un "pacto global" sobre pensiones

La dirección de Ciudadanos cree posible llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la posibilidad de retirar las aportaciones a planes de pensiones pasados 10 años, pero considera urgente un "pacto global" que garantice la viabilidad de las pensiones en el presente y en el futuro.

Lo dijo en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, al ser preguntado por el real decreto que este viernes aprobará el Consejo de Ministros para rebajar las comisiones de planes de pensiones y permitir su rescate pasados 10 años de aportación.

"Nos está empezando a dar miedo que se trate el tema de las pensiones no de forma global y no en el Pacto de Toledo", dijo Villegas, al margen de que esa medida en concreto "no parece que sea criticable".

En su opinión, lo relevante es que es necesario "un pacto global" sobre las pensiones y que más allá de medidas "puntuales" sobre las que sería posible el acuerdo es urgente "una solución global" para garantizar la viabilidad del sistema.

