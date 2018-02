Alertan de "estructuras organizadas que promueven el antisemitismo", tras la última pintada contra los refugiados

8/02/2018 - 18:33

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha advertido de la existencia de "estructuras organizadas que promueven el antisemitismo" para señalar que la pintada que ha aparecido esta mañana con un mensaje rechazando la llegada de refugiados frente a un centro que está habilitando el Ayuntamiento de Madrid para acogerlos no es un hecho aislado.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Tenemos un problema en España de que no hay un reconocimiento de que existen actos y conductas de carácter antisemita y en los últimos tiempos hay una mayor presencia de pintadas amenazantes y mensajes, sobre todo, en las redes sociales", ha indicado Ibarra en declaraciones a Europa Press.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha lamentado que "se está normalizando bastante" este tipo de conductas y que cada vez que hay un hecho significativo como el 27 de enero, que se celebra la liberación del campo de concentración de Auschwitz para recordar la memoria de las víctimas, vuelven a aumentar las pintadas en sinagogas o los mensajes en las redes.

"Esto no es casual, no son personas que pierden la cabeza de repente, son acciones organizadas, hay estructuras organizadas que promueven el antisemitismo", ha indicado Ibarra en este sentido, que, por otro lado, ha indicado que este tipo de actos se registran "mal" porque a veces los hechos no llegan ni a la comisaría y no hay denuncia.

En su opinión, existe una "tendencia en las comunidades judías a no hacer ruido para no estimular" y, a su juicio, "hay que denunciar el antisemitismo, como se hace con el racismo y con todas las formas contra la intolerancia, que son delictivas". En este punto, ha explicado que en los informes de Ministerio de Interior hay muy pocos casos de denuncias de odio antisemita, menos de una decena, y "le consta que se pueden multiplicar por cien".