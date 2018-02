El PP tilda de "fracaso absoluto" los programas participación ciudadana y pedirá explicaciones a Giner

9/02/2018 - 11:54

La concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Patricia Cavero, ha calificado de "fracaso absoluto" los programas participación ciudadana 'El Ayuntamiento responde' y 'Desde los barrios'. Por ello, ha anunciado que pedirá explicaciones a la consejera municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner.

ZARAGOZA, 9 (EUROPA PRESS)

"Se constata el fracaso más absoluto de ZEC, que enarboló la bandera de trabajar para la gente y han fracaso en manos de un Gobierno que prometía atender y rendir cuentas y se ha olvidado nada más sentarse en el sillón", ha resumido Cavero.

Ambos programas son ejes del plan del Gobierno Abierto presentado en octubre de 2015 y dos años después. 'El Ayuntamiento responde' ha registrado 278 preguntas, de las que el mes de estreno fueron 32, y en enero de 2018 solo hay registradas 6.

"Del total solo han contestado 22, en debate hay 15 y otras 241 --el 86 por ciento-- están descartadas, de las que 84 se han derivado y otras 121 no las van a responder", ha criticado.

En rueda de prensa, Patricia ha indicado que los ciudadanos "no lo utilizan porque no confían y están cansados de no recibir respuesta y no sirven para nada". "La dejadez y falta de interés del equipo de gobierno, al no recibir los ciudadanos una repuesta, desmonta todos su proyectos".

A su entender, "este proyecto no funciona y la gente se busca otro camino". Ha considerado que "solo es una plataforma de propaganda del gobierno de ZEC" y ha expuesto como argumento el último vídeo sobre tasa de paro en el que la concejal de Educación e Igualdad, Arantza Gracia "responde de todo menos al asunto".

"DAR UNA VUELTA"

Cavero ha indicado que Elena Giner "reconoce que no funciona y dice que hay que darle una vuelta para hacerlo fluido".

En cuanto al programa 'Desde los barrios', la concejal del PP ha dicho que "es más de lo mismo, otro fracaso de ZEC". Ha relatado que se presenta en octubre de 2015 como un programa presencial y tenían que haber realizado 29 sesiones, pero solo se han celebrado 8, falta un mínimo de 21, ha contabilizado.

"Solo ha habido una por concejal de ZEC y el alcalde no ha comparecido en ningún distrito o barrio rural. Solo han ido a los afines done escuchan lo que quieren oír como en Delicias, Torrero, San José, pero a los de Centro, Universidad, Alfocea, o Venta del Olivar no han ido", le ha afeado.

"Les falta por ir a siete barrios rurales y distritos. Está paralizado desde noviembre de 2016 y Giner siempre dice que hay que dar una vuelta al programa".

Por ello, ha avanzado que el PP llevará este asunto a la comisión correspondiente y ha pedido que "o se elimina de la web o Giner empieza a darle una vuelta y para ello tiene que decir cómo y cuando empieza porque los compromisos se escriben negro sobre blanco".