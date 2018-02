Carcedo: "Estamos ante el escenario presupuestario más incierto de los últimos años"

9/02/2018 - 11:49

La consejera de Hacienda y Sector Público, la socialista Dolores Carcedo, ha advertido este viernes de que Asturias se encuentra "ante el escenario presupuestario más incierto de los últimos años", debido a la situación de prórroga presupuestaria y a la congelación de las entregas a cuenta procedentes del Estado que corresponden a Asturias por el sistema de financiación autonómica, que deja a Asturias sin 116 millones de euros.

La consejera ha comparecido este viernes en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para explicar las consecuencias del escenario de prórroga presupuestaria. Se trata, según Carcedo, de una "doble prórroga" que supone una "doble limitación y un escenario doblemente restringido" que cifra finalmente en 4.213 millones el presupuesto para 2018.

Este año, ha explicado, Asturias contará con menos dinero y "más tarde". "Esta vez tendremos muchísimo menos porque el Gobierno central quiere trasladar a las Comunidades Autónomas su prórroga", ha lamentado. En este sentido, ha cargado contra el Gobierno estatal, mostrando su oposición a la "inaceptable vinculación" entre las entregas a cuenta y los presupuestos. "Nos oponemos a una reducción de ingresos, porque son los que nos corresponden por las competencias transferidas", ha subrayado.

En este sentido la consejera ha señalado que el Principado solicitó el pasado 25 de enero la convocatoria "urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera para dar solución a este asunto, petición que todavía no ha sido contestada. "Los 116 millones son nuestros, de Asturias, de nuestra financiación y los necesitamos ahora", ha subrayado.

PSOE e IU alcanzaron a finales de año un acuerdo en materia presupuestaria, pero no consiguieron que Podemos se uniera al mismo, con lo que el proyecto presupuestario que había preparado el Gobierno del Principado fue rechazado el pasado mes de diciembre en la cámara asturiana al prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas.

EFECTOS DE LA PRÓRROGA

Ahora el Principado trabaja para minimizar los efectos de la prórroga que, inicialmente, supondrá una merma en los presupuestos de 272 millones de euros sobre el proyecto fracasado de 2018. La prórroga contempla que todos los créditos iniciales de 2017 se prorroguen salvo aquellos destinados a servicios o programas cuya vigencia temporal está limitada al pasado ejercicio, lo que implica la pérdida de 12,1 millones de euros en este concepto en comparación con 2017.

A ello se suma que la prórroga de los ingresos para dar cobertura a los gastos prorrogados ha implicado, tras identificar los ingresos sin aplicación en 2018, una minoración del endeudamiento contemplado en 2017 en 5,8 millones de euros. Así, el endeudamiento prorrogado asciende a 545 millones de euros, 98,7 menos que en el previsto para 2018, Esto hará necesario sacar adelante una ley de endeudamiento para dar cobertura "en todo o en parte".

Con todo, la consejera confía en que el presupuesto prorrogado sea "equilibrado" y cumpla con las reglas fiscales, aunque cuente con 272 millones de euros menos. El siguiente paso analizar las opciones y los instrumentos existentes para "minimizar en la medida de lo posible" los efectos de la prórroga sobre los ciudadanos.

"Vamos a explorar todas las posibilidades existentes para corregir aquello que se pueda, no va a ser fácil, pero traeremos a la cámara uno o varios proyectos que permitan incrementar las inversiones en el medio rural, cubrir parte de los vencimientos de deuda, cubrir las necesidades en salario social, dar cobertura al acuerdo de financiación de la Universidad e incrementar los recursos para la red de 0 a 3 años", ha explicado.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

La consejera ha comparecido a petición del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, el diputado José Agustín Cuervas-Mons, ha invitado a la consejera a preguntarse por qué el proyecto de ley "más importante que tiene que afrontar" no salió adelante. "No quieren reconocer la realidad, pero el presupuesto no prosperó por razones políticas y sectarias", ha asegurado, refiriéndose a los "problemas internos" entre la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y el Gobierno asturiano. "¿De verdad las exigencias planteadas para los presupuestos eran insalvables?", se ha preguntado.

Desde Ciudadanos, el diputado Armando Fernández Bartolomé ha tendido la mano al Gobierno para "minimizar los efectos negativos de la prórroga", después de criticar que en siete años de Gobiernos socialistas cuatro hayan operado en prórroga presupuestaria. "Cuando un Gobierno es incapaz de llegar a un acuerdo para sacar adelante el presupuesto dimite y convoca elecciones", ha sugerido. Asimismo, Fernández Bartolomé ha criticado que el Gobierno "solo haya mirado hacia Podemos" en la negociación presupuestaria.

Por parte de Foro Asturias el diputado Pedro Leal, ha criticado que la consejera haya "descrito un escenario de drama" derivado de la prórroga, cuando "el drama es que solo se crearon 600 puestos de trabajo en 2017". "Tan malos son unos presupuestos inútiles como una prórroga", ha señalado, para después instar a la consejera a llevar a la cámara los créditos que sean necesarios con la información necesaria para su aprobación para evitar "que incrementen políticas clientelares que no consiguen que la región crezca".

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha criticado que la comparecencia de hoy se haya convertido en "una réplica vengativa del debate presupuestario", y ha apelado a la responsabilidad del resto de grupos de la oposición en el rechazo del presupuesto. "IU ha sabido articular propuestas y compromisos, y ha llegado a un acuerdo", ha señalado.

Por parte de Podemos, el diputado Enrique López ha criticado al Principado por ser "incapaz" de llegar a acuerdos presupuestarios "con cualquiera que no sea el PP". López ha criticado que el Principado no haya hecho caso de su propuesta para presentar un nuevo proyecto presupuestario en el primer cuatrimestre. "Se empeñaron en prorrogar los pactados con el PP", ha criticado. Podemos, ha dicho, "será la fuerza más leal" cuando el PSOE "asuma" que Podemos no ha llegado a la Junta General "para ser muleta de nadie", sino para implantar "políticas de cambio".

La parlamentaria del PSOE Margarita Vega ha cargado contra el PP y Podemos por haber rechazado las cuentas. A Podemos le ha reprochado que hizo "propuestas injustas e insostenibles", mientras que al PP le ha echado en cara que se permaneciese "inmóvil" en unas posiciones "equivocadas". "Necesitamos más recursos y no menos", ha señalado, en referencia a las rebajas fiscales planteadas por el PP.