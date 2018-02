COAG-A critica que el comisario europeo de Agricultura "desprecia al campo andaluz" y no se reúne con miembros del agro

9/02/2018 - 12:04

COAG-A ha lamentado el "desprecio" al campo andaluz que muestra el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, toda vez que esta organización agraria no entiende que "con un 'Diálogo Ciudadano' de una hora de duración, que tendrá lugar el próximo lunes 12 de febrero, el comisario despache su visita a la región agraria más importante de Europa, como es Andalucía".

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

En una nota, la organización agraria ha lamentado que "este desprecio es especialmente significativo en el contexto actual de debate sobre el futuro de la alimentación y de la agricultura europea, de cuyo resultado va a depender en gran medida el futuro del campo andaluz".

Así, ha explicado que se está trabajando en una nueva PAC "en la que posiblemente haya un cambio de modelo de ayudas, tanto directas como asociadas, y en las políticas de desarrollo rural, afectando de manera central a un sector, el agrario, que es generador de empleo y pilar de la vertebración de nuestro territorio".

COAG-A ha lamentado que "en esta visita a Andalucía, el comisario opta por un acto de autobombo, cosmético, vacío de contenido", por lo que "no parece la mejor manera de emplear los fondos públicos", tras lo que ha criticado que "desde el Gobierno de España no se ha hecho nada por evitar que se consolide este despropósito, y esto no ocurre en ningún país europeo".

"Lamentablemente, conductas como ésta son las que distancian y desmotivan a los ciudadanos respecto a las instituciones comunitarias, a las que no ven como representantes y defensores del interés general", ha añadido la organización, que considera que la Comisión "vuelve a dar muestras de su alejamiento de los ciudadanos y sus carencias democráticas y participativas, al renunciar a conocer la compleja realidad agraria andaluza".

COAG ha recordado que Andalucía, con un 57% de población que vive en el medio rural, "es, por número de explotaciones (unas 250.000), por valor de la producción (más de 9.000 millones de euros), por el empleo que genera (casi el 30% del empleo agrario por cuenta propia de España y más del 60% por cuenta ajena), por la diversidad y calidad de sus producciones, por el reconocimiento en los mercados, y por muchas más razones, la principal región agraria de Europa".

Por ello, "no se entiende que el máximo responsable comunitario visite nuestra región, para un teórico 'Diálogo ciudadano' y no se reúna ni con las instituciones públicas con competencias en materia agraria, ni con los legítimos representantes de los agricultores y ganaderos de Andalucía, esto es, las organizaciones profesionales, para conocer de primera mano las características de un sector que ellos mismos califican como 'uno de los pilares clave del futuro de Europa'".

A su juicio, todo ello "Supone un desprecio a los agricultores y ganaderos que cada día trabajan frente a las dificultades, muchas de ellas provocadas por una gestión burocrática desde los despachos que voluntariamente se aísla y se distancia de aquellos por los que debe velar".