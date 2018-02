Nart (Cs) afirma que Tabarnia es la "constatación esperpéntica del esperpento" independentista

9/02/2018 - 12:49

Descarta la Presidencia "virtual" de Puigdemont, a quien dice que no reciben en la Eurocámara

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de los Liberales Europeos (Alde) Javier Nart (Cs) ha afirmado este viernes que Tabarnia --el movimiento que plantea un territorio imaginario dentro de Catalunya-- es "la constatación esperpéntica del esperpento" independentista.

En un desayuno informativo organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Nart ha calificado Tabarnia de "divertido esperpento, porque está poniendo en una situación cómica la lógica de los separatistas".

Ha explicado cómo desde la plataforma ponen en evidencia que los independentistas "niegan que España sea un todo y afirman que Catalunya sí lo es: Sí hay derecho a decidir, hay derecho a decidir en cualquier lugar".

Preguntado por si Puigdemont puede llegar a ser investido presidente, ha ironizado que "puede ser presidente de la comunidad de su edificio, en caso de que le voten".

"Las presidencias virtuales no existen. Hablemos de cosas serias", ha zanjado, y ha explicado que en Bruselas no lo reciben más que los independentistas de derechas flamencos, pero que no lo hacen ni el Parlamento flamenco ni el Europarlamento, donde asegura que ni está ni se le espera.

Nart ha asegurado que la visión de los belgas sobre el candidato de JxCat a la Presidencia es cada vez peor y que "han dejado de llamarle Puigdemont para llamarle 'Puig-démon" --'démon' en francés significa 'diablo'--.

JORDI CAÑAS

También se ha referido a la absolución del exportavoz de Cs en el Parlament Jordi Cañas, del que ha destacado que es "una persona admirable y ejemplar, que dejó, a diferencia de otros defensores de su patria, su cargo y dimitió inmediato".

"Él dimitió, a diferencia de otros que hay que sacar del cargo con agua caliente. Cuando había cuatro miembros del Parlament imputados que estaban con su culo en la silla, él dimitió", ha explicado.

Cañas formó parte de Cs desde sus inicios y accedió a un cargo de diputado en 2010, en el que ejerció hasta 2014 cuando dimitió al asumir su caso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Los hechos de los que se lo acusó y por los que se enfrentó a dos años y medio de prisión --un delito de fraude societario de hasta 430.000 euros en el impuesto de Sociedades-- se remontaban a 2005 y, finalmente, ha sido absuelto.

"La acusación fue una obscenidad. La posición de la Fiscalía --no presentó cargos-- fue la lógica", ha afirmado y ha criticado a la Abogacía del Estado que ha retirado la acusación contra Cañas.