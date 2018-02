UGT lamenta "presiones" a trabajadores para obligarlos a acogerse al ERE del Santander por la operación con Popular

9/02/2018 - 12:56

El sindicato UGT-A ha denunciado la existencia de "presiones" a trabajadores de los servicios centrales para "obligarlos" a acogerse al expediente de regulación de empleo (ERE) que Santander España ha puesto en marcha en el marco de la integración de sus servicios centrales con los de Popular.

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

Fuentes del sindicato han indicado a Europa Press que a raíz de la operación entre el Santander y el Popular "existe mayor presión comercial, se ha aumentado el número de reuniones, incluso a veces con reuniones por la tarde".

Tras recordar que el ERE se firmó entre el Santander y los sindicatos "con buenas condiciones" y con una afectación de 1.100 trabajadores, el sindicato ha advertido de que en determinados sitios, incluido Andalucía, "han estado presionando y coaccionando durante el período de acogimiento voluntario al ERE, para que ciertos trabajadores se acogiera al ERE".

Según ha explicado el sindicato "aquellos trabajadores a los que se les 'invitado' a acogerse al ERE y no lo han hecho, cuando ha acabado el período de voluntariedad, les han despedido obligatoriamente, de esos hay varios casos en Andalucía". De esta forma, según han apuntado, "a algunas trabajadores les han rechazado su petición de marcha voluntaria y en otros casos les han obligado a irse".

Han precisado que las cifras definitivas de este ERE en los servicios centrales "no tenemos daros concretos y desglosados, porque no nos los han facilitado".

Asimismo, han lamentado que "dentro de las presiones recibidas, algún directivo alude a un futurible ERE para la red", algo sobre lo que el sindicato teme que pueda ocurrir, de manera que teme "otro ERE para la red, de más de 2.000 trabajadores, y no en un plazo muy largo; tememos que pueda iniciarse después del verano".

Por otro lado, el sindicato ha criticado que esta semana "se han iniciado despidos en el área de banca privada en Madrid, que no han sido pactados, como sí se había hecho con el ERE, que sí era pactado, sino que se han ejecutado directamente, y encima no en las mejores condiciones". Han recordado que en el área de banca privada no había representación sindical.

EL ACUERDO

El plazo para solicitar acogerse al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Santander España pondrá en marcha en el marco de la integración de sus servicios centrales con los de Popular terminó el 31 de enero, y por el momento se han apuntado más de 900 trabajadores.

Así, se habría cubierto, al menos, en torno al 82 por ciento de las plazas previstas en el ERE, que ascienden a 1.100, el 3,1 por ciento de la plantilla conjunta de ambas entidades, si bien estas fuentes explican que el banco debe analizar cada caso y que es en la última semana del plazo de este tipo de procesos cuando se produce un mayor número de inscripciones.

Tras las negociaciones, Santander y los sindicatos alcanzaron un acuerdo que contemplaba la salida de 1.100 empleados mediante prejubilaciones y bajas incentivadas con el 80 por ciento del salario para los que superasen los 50 años de edad, así como diversas primas en función de la antigüedad de cada trabajador.

Santander comenzó el pasado 10 de enero a dar respuesta a las solicitudes, pero será en febrero cuando el banco que preside Ana Botín responda de forma generalizada.

El ajuste de empleo supone una reducción del 3,1 por ciento en la plantilla conjunta de Santander España y Popular, que en total suman unos 35.000 trabajadores, pero la integración de los servicios centrales también considera la recolocación de 597 empleados en otras empresas del Grupo Santander y el acoplamiento de otros 100 trabajadores en la red comercial de ambas entidades.

Teniendo en cuenta las salidas y las recolocaciones, la integración supondrá aligerar en un 25 por ciento, aproximadamente, la plantilla de los servicios centrales de ambas entidades.

La integración se produce a raíz de la adquisición de Popular por parte de Santander al precio simbólico de un euro tras la resolución del primero a principios de junio del año pasado.