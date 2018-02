Nart (Cs): el Govern hizo un uso político "repugnante" de la seguridad en el atentado de agosto

9/02/2018 - 13:15

El vicepresidente de la Alianza de los Liberales Europeos (Alde), Javier Nart (Cs), ha afirmado este viernes que la Generalitat hizo un "repugnante" uso político de la seguridad con el atentado de La Rambla de Barcelona en agosto.

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

"No hay nada más repugnante que la utilización política de la seguridad", ha dicho en referencia a que el Govern rechazó haber recibido avisos obtenidos por la CIA estadounidense sobre posibles ataques en Barcelona para esas fechas y ese lugar.

Nart está desarrollando en el Parlamento Europeo un informe contra las fuentes de ingresos de los yihadistas y la financiación del terrorismo, y ha explicado que Europa se enfrenta a un nuevo problema: la microfinanciación de estos grupos o 'lobos solitarios'.

Ha diferenciado los recursos y la logística para atentar contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 y los de atentados reciente como el de Barcelona "que requieren muy poco movimiento de dinero".

Por eso, a los cuerpos de seguridad llegan "centenares de informaciones de los centros de inteligencia y que no todos se contestan", y ha concluido que era difícil evitar el atentado.

"Pero es miserable que la Generalitat negara haber obtenido esa información", según Nart, que lamenta que el Govern acusó al medio de comunicación que lo publicó de mentir.

"No hay nada más repugnante que la utilización política de la seguridad, como las mentiras de Aznar con el 11M. ¿Era evitable? No, pero la mentira es repugnante. ¿El atentado de La Rambla era evitable? Yo creo que no, pero lo repugnante es la mentira", ha incidido.

EL INFORME EUROPEO

Nart ha explicado que con el informe que prepara para la Comisión de Asuntos Exteriores europea pretende crear una plataforma de servicio de inteligencia, y una base de datos común "donde los servicios volcaran los datos que consideren que tienen que colgar", además de detectar la transmisión de fondos.

Ha explicado que el yihadismo utiliza varios medios para mover fondos, como las cargas en tarjetas de crédito; el uso de monedas virtuales; las donaciones a los centros tanto de culto como de enseñanza; las tradicionales donaciones de dinero como la 'hawala', y el mercado del arte.

Ha descartado la creación de un centro de inteligencia europea por "utópico, porque los servicios de inteligencia tienen sus propias fuentes y no se comparte, como no se comparte toda la información".

Por eso, Nart propuso una plataforma estable donde los servicios de inteligencia estén reunidos, pero sin estructura organizada y con estatus igual, además de la creación del centro de datos unificados para saber, por ejemplo, si una persona tiene antecedentes o es sujeto de investigación en otro Estado miembro.