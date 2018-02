Blanco balín asegura que de haber sabido los manejos de correa "le hubiera echado de mi despacho"

El que es considerado artífice financiero de 'la Gürtel', Ramón Blanco Balín, ha asegurado en el juicio por la 'rama valenciana' de la trama que las facturas no pasaban por su manos y que de haber estado al tanto de los manejos de las empresas de Francisco Correa "les hubiera echado de mi despacho". La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel.

En su declaración ha dicho que en el curso de la investigación ha podido comprobar "todo el movimiento de facturas que no son reales y una caja ´B` que he visto que había en la compañía". A continuación ha llegado a asegurar que "si hubiera sabido lo que sé cuando he estudiado el procedimiento no hubiera seguido con estas compañías, las hubiera echado de mi despacho".

El acusado insistió en que se ocupaba de la asesoría fiscal de Orange Market, que lo hizo de manera temporal y que "las facturas no pasaban por mis manos". De hecho, insistió, "en los informes no hay ninguna actuación que avale de que en mi despacho teníamos conocimientos de facturas manipuladas, ni pagos en efectivo".

Según su versión, la trama usó "mi despacho y mi nombre para darle una mayor veracidad a la compañías", pero en ningún momento estuvo implicado en la gestión de esas empresas. "En ningún momento quise llevar las contabilidades de las sociedades (de Correa) de Pozuelo".

Tras estas declaraciones, la fiscal Miriam Segura ha pedido la reproducción de una grabación en la que Blanco Balín dice a Pablo Crespo que está "viendo unas facturas" entre las que hay algunas de esas empresas radicadas en Pozuelo. Ese ha sido el momento de mayor tensión del interrogatorio, tanto que el acusado ha llegado a acusar al ministerio público de "manipular" la prueba y sacarla de contexto.

Blanco Balín explicó en respuesta al abogado del Estado que fue Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar, quien le pidió que recibiese al empresario en su despacho. La Fiscalía cree que el expresidente de Repsol y amigo personal de Aznar fue el que diseñó el entramado de empresas que permitió evadir impuestos y sacar dinero de la trama a Suiza gracias Arturo Fassana, que trabajaba en Credit Suisse, a partir del año 2005.

