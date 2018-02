El PSC pide a Torrent que abra otra ronda de contactos tras el informe de los letrados

9/02/2018 - 13:32

Considera que ni él ni los grupos independentistas pueden "escabullirse" y deben desbloquear la situación

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Jordi Terrades, ha pedido este viernes al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que abra una nueva ronda de contactos con los líderes de los grupos parlamentarios para abordar el informe de los letrados sobre la investidura.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en el Parlament después de que los letrados hayan indicado en el citado informe que la cuenta atrás de dos meses para la investidura no ha empezado y que corresponde a Torrent en primer término desbloquear la situación.

Terrades considera que lo mejor sería que Torrent abriera una nueva ronda de contactos y que los grupos independentistas, que tienen mayoría en la cámara, propongan un candidato alternativo a Carles Puigdemont: "(Ni Torrent ni los independentistas) no pueden escabullirse de esta responsabilidad de salir del lío".

"Esta situación de bloqueo provocada por los partidos independentistas no se puede mantener e instaremos al presidente Roger Torrent a que abra una nueva ronda de contactos para analizar la situación de bloqueo y ver cómo se ha de actuar", ha detallado.

Y ha dicho que no iniciar cuanto antes esta vía de desbloqueo puede entenderse como que "Torrent y Puigdemont están trabajando para que se mantenga el artículo 155", pues no dejará de aplicarse hasta que no haya un nuevo Govern.