CCOO y UGT solicitan al Gobierno central que lidere la transición energética "y no dependa de las eléctricas"

9/02/2018 - 13:45

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Asturias, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, han solicitado a los grupos políticos con representación en el Congreso que, junto al Gobierno, sean los que lideren el proceso de transición energética. Así, los dos han incidido en que las decisiones sobre un "bien común" no puede quedar en las manos de las empresas eléctricas.

OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)

Así se han posicionado los dos dirigentes sindicales a preguntas de los periodistas. En ese sentido, Fernández ha afirmado que el PSOE en Asturias está comprometido con el futuro de las térmicas, "pero a nivel nacional tiene otros mensajes", por lo que ha considerado a las térmicas como un sector "fundamental" y ha afirmado que "hay que apostar por el carbón".

Así, ha solicitado a las empresas que hagan inversiones para cumplir con la normativa medioambiental, "pero no podemos renunciar a las térmicas o no podremos mantener el suministro con las renovables y el precio subiría". Por todo ello, ha apoyado al Gobierno central para que no permita el cierre de las térmicas, "porque la generación de energía es un bien público y no puede depender de decisiones privadas".

Desde CCOO, Zapico, ha querido mostrarse partidario de tomar medidas para luchar contra el cambio climático, pero también ha solicitado una "transición justa", porque ahora "está al servicio de los intereses privados de las eléctricas que se esconden detrás del marketing verde, pero que solo buscan aumentar sus beneficios

En ese sentido, ha afirmado sentirse muy solo en el arco parlamentario y ha pedido a todas las fuerzas políticas del Congreso un posicionamiento claro para defender el "interés general" y que la transición energética estea "en manos de las Cortes y el Gobierno".

PENSIONES

Por otro lado, sobre el sistema de pensiones, Fernández ha afirmado que Rajoy quiere "cargarse el sistema de pensiones". "No habla del Pacto de Toledo y si de pensiones privadas", ha señalado, para añadir que lo que pretende el Gobierno central "es que vayamos a los bancos". "Hay empleo de muy mala calidad y va a ser difícil mantener el sistema de pensiones sino se toman medidas, mientras tanto solo favorecen las pensiones privadas", ha indicado.

Por otro lado, Zapico ha señalado que mientras le economía crece, "en Asturias de manera irregular", las familias no ven ese crecimiento. "Es una estafa económica", ha señalado, para añadir que mientras las empresas acumulan recursos "las familias tienen cada vez menos". "Nuestra lucha es recuperar salarios, retomar la negociación colectiva y que los trabajadores recuperen calidad de vida", ha sentenciado Zapico.