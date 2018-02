Cs recomienda al pp "que se tranquilicen" y reserven el término "desleal" para los separatistas

9/02/2018 - 13:45

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, recomendó este viernes a los dirigentes del PP "que se tranquilicen" y que reserven el calificativo "desleal" para los separatistas sin dirigirlo al único partido que ha respaldado al Gobierno.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Villegas subrayó el incremento del respaldo electoral a Ciudadanos reflejado por las distintas encuestas, lo cual indica una "respuesta positiva" de los españoles a un partido que tiene "un proyecto de futuro para España" modernizador y de regeneración.

Añadió además que en su partido están acostumbrándose a las muestras de "nerviosismo" por parte del PP, acentuado por esas encuestas, y cuyo último ejemplo es el calificativo de "desleal" que el coordinador general de ese partido, Fernando Martínez-Maíllo, ha dedicado a Ciudadanos.

Villegas les recomendó "que se tranquilicen" y que recuerden que un partido de gobierno debe centrarse en proponer soluciones para los problemas de los ciudadanos y no mirar tanto al único partido que junto a ellos respaldó la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y que sigue dispuesto a negociar reformas pendientes.

Ese término, aseguró, debería guardarlo para los separatistas, para Convergència, "con quien se sentaba tradicionalmente" el PP; para ERC, que quiere "romper este país"; o para el PNV, que propone también "trocear la soberanía nacional".

Ciudadanos considera que Martínez-Maíllo "equivoca el sujeto de este adjetivo", pero Villegas dejó claro que no le da mucha importancia y lo achaca a "los nervios propios de alguien que se está descalabrando en las encuestas" y no percibe que con esa actitud no va a invertir la tendencia.

