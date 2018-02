Sucesos.-Detenido por el robo reiterado de joyas y dinero a su vecina octogenaria cuando salía a hacer un curso

9/02/2018 - 13:57

La Policía Nacional ha detenido a J.R.B., de 49 años, acusado de haber cometido varios robos de joyas y dinero en casa de su vecina, una mujer de unos 80 años, cuando esta salía los viernes por la tarde para ir a un centro de formación, de forma que el sospechoso, conociendo esta circunstancia, habría entrado en su casa con la ayuda de una escalera a través del patio interior.

ALMERÍA, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado la Comisaría en una nota, el ladrón se habría hecho con joyas por valor de 6.000 euros, según la denuncia presentada por el yerno de la víctima el pasado 21 de noviembre, cuando advirtieron la falta de dos pulseras de oro y 600 euros aunque la cerradura de la vivienda no estaba dañada y el interior de la casa no había sido revuelto.

A la semana de interponer la denuncia, las víctimas manifestaron que los hechos se habían vuelto a repetir con el robo de varias alhajas y una cantidad pequeña de dinero en metálico. Fue en ese momento cuando el denunciante comprobó si a su suegra le faltaban más objetos valiosos en casa, con lo que elevó el valor de las joyas robadas en 6.000 euros.

Las pesquisas de los investigadores se centraron en esclarecer cómo el ladrón conseguía entrar en la vivienda sin forzar la cerradura siempre en momentos en los que la mujer no estaba. Así, averiguaron que la víctima se ausentaba los viernes por la tarde para acudir a un curso de formación, por lo que la vivienda quedaba vacía gran parte de la tarde.

La investigación permitió averiguar que un vecino de la víctima acudía los viernes por la tarde y tocaba al telefonillo para comprobar que la mujer no se encontraba allí de forma que, posteriormente, se habría servido de una escalera en el patio comunitario para acceder por la ventana de la cocina al interior del inmueble, con lo que evitaba forzar el acceso.

Asimismo, el hombre se habría hecho con las joyas y el dinero en metálico sin descolocar o estropear nada en la casa para evitar levantar sospechas. Tras su arresto, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional aconseja ante este tipo de prácticas a las personas mayores que cuando esté a solas en casa, no abra a desconocidos, que no haga ostentación de joyas u objetos de valor, eviten los "chollos" ante posibles estafas y no facilite datos personales o bancarios por teléfono. Desde la Comisaría han impartido 30 charlas en centros, residencias y asociaciones de mayores durante el año pasado.