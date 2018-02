La Xunta invirtió 1,5 millones en medidas de recuperación de suelos quemados y tiene otros tantos en ejecución

9/02/2018 - 14:18

Actuó en "500 hectáreas" con 'mulching' y llevó a cabo casi 15 kilómetros de barreras filtrantes en distintas zonas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

La Consellería do Medio Rural ya invirtió un total de 1,5 millones de euros en medidas de recuperación de los suelos afectados por los incendios forestales registrados en octubre de 2017, que afectaron a unas 49.000 hectáreas, y tiene otros 1,5 millones de euros en ejecución en estos momentos.

De ello ha informado este viernes en la Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes el director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, quien ha asegurado que la Xunta actúa "sistemáticamente" en todas las zonas afectadas en "las que objetivamente es necesario".

"Y estoy hablando de criterios técnicos, no de criterios políticos", ha dejado claro el responsable autonómico de Ordenación Forestal, que ha subrayado que la Xunta mantiene "contactos continuados" con los ayuntamientos y las comunidades de montes para realizar estas labores.

En respuesta a una pregunta formulada por la diputada de En Marea, Paula Quinteiro, que denunció que "no se estaban tomando medidas en todos los municipios" y que el Gobierno gallego no invertía con igual intensidad en "zonas poco pobladas", Fernández-Couto ha incidido en que la Consellería do Medio Rural "no invierte en zonas de foto o no foto" sino en donde "es necesario".

"500 HECTÁREAS" DE 'MULCHING'

De este modo, ha defendido que la "mayor parte" de las actuaciones llevadas a cabo se realizaron en áreas que "no son precisamente visible". Tras ello, ha precisado que Medio Rural ha hecho "en el orden de 500 hectáreas de 'mulching", una cifra que aunque "puede no parecer mucho" supone "un trabajo ingente" realizado en "unos dos meses".

"Se han hecho casi 15 kilómetros de barreras filtrantes que puede parecer un tema menor pero son actuaciones tremendamente repartidas, que requieren una evaluación muy importante y un nivel muy grande de detalle", ha señalado para destacar también que el Ejecutivo autonómico está actuando en "prácticamente todas las infraestructuras".

Dicho esto, el director xeral de Ordenación Forestal ha puesto en valor la labor que se realiza en Galicia en materia de recuperación de la superficie afectada por los incendios que, en su opinión, sitúa a la Comunidad a "mucha distancia" de los países de su entorno. "Hay mucha coordinación, una intensidad de actuación muy grande y, sobre todo, sistemática", ha señalado.

MONTE DE A LANZADA

Por otra parte, en la sesión, el diputado del BNG Xosé Luís Rivas 'Mini' le ha preguntado al responsable de Ordenación Forestal por los motivos que rodean la desclasificación del monte vecinal en mano común de A Lanzada, en Sanxenxo (Pontevedra).

Al respecto, Tomás Fernández-Couto ha señalado que esta decisión no responde a "ninguna cuestión oscura" sino al hecho de que "hay un deslinde" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que "se opone al uso privativo de estos suelos" que enmarca en una "zona de dominio público".