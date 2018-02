Carmen calvo defiende una "revisión" del lenguaje y lamenta que "se monte" cuando se feminiza

9/02/2018 - 14:14

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, defendió este viernes una "revisión" del lenguaje tras la polémica suscitada por el uso del término "portavoza" por parte de la dirigente de Unidos Podemos Irene Montero y lamentó que "se monte" cuando se feminiza su uso para acabar con el lenguaje sexista.

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, la 'número cuatro' de los socialistas defendió a Montero, porque "tenemos todo el derecho del mundo a hacer una revisión del lenguaje" para poner fin, dijo, al "lenguaje sexista".

Puso el ejemplo de que, si viniese alguien de "otro planeta" y leyese la Constitución española, vería términos masculinos como 'presidente, 'jefe del Estado' o 'ministro'. "Ese es el debate", consideró la responsable de Igualdad de los socialistas, que seguidamente afirmó que "lo que no se nombra no existe", al referirse a las mujeres, y lamentar la facilidad con la que "se coloca" el masculino en determinadas palabras. Al mismo tiempo, lamentó también que "se monte" cada vez que se feminiza un término, como en este caso la expresión "portavoza", que no está admitida por la RAE.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguró este jueves en declaraciones en el Congreso que aplaude y defiende que la portavoz de Unidos Podemos se refiera a sí misma como "portavoza" y apuntó que el lenguaje avanza y que, en ocasiones, la sociedad va por delante de lo que oficialmente se reconoce. "Me parece bien, lo aplaudo y lo defiendo", añadió, comentando incluso que ella misma se refiere a Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso, como su "portavoza".

