Oltra pide una reflexión colectiva sobre qué delitos se persiguen de oficio en redes y si se usan criterios objetivables

9/02/2018 - 14:23

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha instado este viernes a realizar una "reflexión colectiva" sobre qué delitos se están persiguiendo de oficio ante publicaciones en redes distintas redes sociales, y especialmente sobre si los criterios que se están aplicando "son objetivables".

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre si va a llevar a Fiscalía los mensajes amenazantes que ha recibido a través de las redes sociales. Al respecto, ha señalado que ella es partidaria de la "intervención mínima del derecho penal" pero también ha señalado que con la publicidad de los mensajes se pretende buscar "la coherencia y congruencia de los aparatos del Estado".

"¿Cuándo actúa de oficio la Fiscalía, cuando hay un tuit sobre Carrero Blanco, cuando hay una letra en una canción, cuando hay una interpretación de una imagen religiosa? ¿Qué delitos se persiguen de oficio, cuáles no?", ha preguntado la vicepresidenta.

Así, ha incidido en que no busca que una actuación "concreta", sino pensar "qué está pasando en este país con los derechos fundamentales, cómo se están persiguiendo los delitos, cuáles de oficio y cuáles no y cuál es la razón por la que unos se persiguen y otros no", porque esto no puede ser nunca "un elemento subjetivo".

"Estamos asistiendo a una serie de hechos precisamente estos días, con unas condenas que hemos de ver si tienen encaje en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, mientras hay otros en los que hay una aparente impunidad", ha indicado.

Personalmente, Oltra ha señalado respecto a los mensajes dirigidos a su persona que hay gente que "se expresa a través de las redes sociales" y "a veces las palabras sustituyen al acto, es una garantía para que no lo hagan", siempre que no sean "grupos criminales organizados", ha precisado. "Cuando son personas dices 'ché, qué lástima, en algún nomento en su vida no les enseñaron el respeto", ha agregado.

Por ello, ha incidido en que hay que plantearse colectivamente "qué está pasando, hasta dónde llega la libertad de expresión" y "qué actuaciones de oficio pueden estar conculcando la libertad de expresión". Según ha remarcado, no quiere decir que exista arbitrariedad, sino que se reflexione sobre los criterios que se están siguiendo.

Preguntada sobre la aplicación de la prisión preventiva en España, ha señalado que se estudia en cada caso y se ponderan todos los aspectos en juego, porque entre ellos está "uno de los derechos más básicos que es la presunción de inocencia".