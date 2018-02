Madrid. las calles de un carril por sentido tendrán limitada la velocidad a 30 km/h

La velocidad en las calles de Madrid, que tengan un solo carril o uno por sentido, se limitará a 30 km/h, y la de aquéllas en las que calzada y acera estén a un mismo nivel se reducirá a 20 km/h.

Ésta es una de las principales medidas que recoge el borrador de la Ordenanza de Movilidad, que presentaron este viernes la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el director general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, Francisco Javier López Carmona.

Otras novedades son que las motocicletas y bicicletas ya no podrán circular ni aparcar en la acera si hay sitio en la calzada (a las bicis se les habilitarán algunas aceras-bici puntuales), y, si no lo hay, sólo podrán hacerlo dejando tres metros de paso para el peatón, y que se establecerá expresamente una posibilidad que, según López Carmona, ya es legal según la normativa nacional: que los peatones podrán circular por cualquier punto de las calles pertenecientes a zonas donde la velocidad está expresamente limitada a 30 km/h, si no hay riesgo para la circulación. En las zonas residenciales limitadas a 20, los peatones tendrán prioridad sobre los coches.

La Ordenanza también regulará el uso del patinete eléctrico y vehículos individuales parecidos, que tampoco podrán circular por la acera. Finalmente, a partir de 2025 ya no podrán circular por Madrid los coches que no tengan etiqueta ambiental.

Sabanés y López Carmona explicaron que en la consulta pública que se hizo entre febrero y marzo de 2017, en la que participaron 1.636 personas, se apoyó elaborar una nueva Ordenanza de Movilidad que sustituyera a la de 2005, luego modificada varias veces, y que de aquel sondeo surgió la voluntad de proteger al peatón, el ciclista y el transporte público, en línea con la creciente preocupación que perciben de organizar una movilidad más sostenible y la concienciación sobre el valor del espacio público.

En marzo y abril de 2017, continuó el director general, el Área celebró 17 reuniones con grupos de interés, y entre mayo y octubre se produjeron reuniones internas sobre cada punto de las que finalmente surgió la redacción del borrador por tres juristas de Medio Ambiente y Movilidad, que ya se somete a debate en la web Decide Madrid.

REUNIONES CON LOBBIES

Una vez presentado el borrador, López Carmona ofreció a las asociaciones interesadas un total de ocho reuniones en las semanas venideras, hasta que la Junta dé la aprobación inicial a la Ordenanza, antes del verano según los cálculos de Sabanés. Para ello, puntualizó, tendrán que inscribirse en el Registro de Lobbies que ha promovido el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Después de la aprobación inicial tendrá lugar el preceptivo mes de información pública y alegaciones, la aprobación definitiva en Junta de Gobierno y su convalidación en comisión y en el Pleno.

Además de la limitación de velocidad, la prohibición de los coches sin distintivo ambiental desde 2025 y la obligación de que las bicicletas circulen y aparquen en la calzada, al igual que las motos y los patinetes eléctricos, López Carmona fue desgranando el resto de apartados que incluye la Ordenanza.

Así, las bicicletas podrán girar a la derecha con el semáforo en rojo aunque cediendo la prioridad a vehículos y peatones, dispondrán de aceras-bici por las que sí podrán circular y podrán ir en varios sentidos en las calles residenciales con limitación de velocidad a 20 km/h y aparcar en los parking municipales con tarifa especial, una posibilidad que también se hará extensiva a las motos.

Los conductores de patinetes eléctricos tendrán que tener 16 años como mínimo, llevar casco, luces y timbre y no podrán llevar auriculares. Podrán circular por ciclocalles, calles residenciales y carriles y aceras-bici. Los patinetes sin motor sólo podrán ir por la acera si van a velocidad de peatón.

Por su parte, los taxis y vehículos de licencia VTC ya no podrán esperar al cliente en carril bus-taxi, aunque sí dejarle allí, y los vehículos de trabajadores de empresas no podrán tener un espacio reservado en la vía pública.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento va a desarrollar una aplicación telemática que permitirá controlar en tiempo real el uso indebido de plazas reservadas para personas con movilidad reducida o el tiempo en que permanece un vehículo de reparto haciendo las labores de carga y descarga (un tiempo que regulará la Junta de Gobierno a partir de dicha información telemática), así como el nivel de ocupación de los aparcamientos municipales.Sobre dichos aparcamientos, mencionó también que las personas con movilidad reducida tendrán absoluta prioridad en el acceso a los mismos,por encima incluso de los residentes.

ZONA SER

Con respecto al aparcamiento en zona SER, la Ordenanza faculta a la Junta de Gobierno para cambiar los horarios y zonas sin necesidad de una nueva, permite a los residentes en Sol aparcar en el barrio de Justicia y a los de Cortes hacerlo en Jerónimos, y prohibirá aparcar en estacionamiento regulado a los coches sin etiqueta ambiental a partir de 2020; para 2025 se incorporarán los de residentes, coincidiendo con la fecha en la que no podrán ni circular, y sólo quedarán eximidos los vehículso comerciales, los de personas con movilidad reducida y los de dos y tres ruedas.

Además, el borrador de la Ordenanza crea unas nuevas 'Zonas de aparcamiento vecinal', que se implantarán, si lo solicitan los vecinos, en los barrios que sufren el efecto frontera del SER, por se limítrofes de esa zona pero estar exentos de regulación. Allí, los residentes podrán aparcar sin límite de tiempo, y el resto de vehículos un máximo de dos horas, de lunes a viernes y desde 9.00 a 21.00 horas. En 2020, los coches sin distintivo ecológico sufrirán la misma prohibición que en zona SER.

Finalmente, como ya sucede con los taxis desde comienzos de año, quedará prohibido el uso de vehículos con licencia VTC que no tengan etiqueta Cero o Eco, salvo los adaptados para el transporte de personas con movilidad reducida, que podrán ser también C. Taxis y VTC podrán usar las plazas de discapacitados para que sus clientes bajen o suban al coche. Igualmente, las paradas de autobuses de la EMT se adaptarán y ampliarán en su caso para garantizar su total accesibilidad.

Finalmente, la Ordenanza faculta a las grúas municipales para retirar vehículos averiados aunque el propietario quiera esperar a la de su seguro, prevé también la retirada de bicicletas mal aparcadas, establece un plazo de dos meses de aviso antes de la instalación de nuevos radares y contempla la posibilidad de sancionar a los establecimientos cuyos clientes hagan un uso sistemático de la doble fila o las aceras.

Al término de la presentación, tomaron la palabra los portavoces de diversas asociaciones y entidades que han colaborado en la redacción del borrador de la Ordenanza. Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, su presidente, Enrique Villalobos, dijo que le "suena bien" y aplaudió que se trabaje para el peatón y por "calmar el tráfico" y hacer "una ciudad más humana y de proximidad" y con menos emisiones.

Un portavoz de una asociación de ciclistas calificó de "gran avance" la limitación a 30 km/h, puesto que "al vulnerable sólo le puede proteger la Administración", y la mitad de los fallecidos por atropellos van en bici. Y una de APIE, asociación de peatones, señaló que era necesario regular los aparcamientos en la acera y pidió que se divulgue esta información; no obstante, no pareció contenta con la reserva de tres metros de paso, al proclamar que "la acera es del peatón", sin neesidad de "ir con la cinta métrica".

FAMMA-COCEMFE

A su vez, el presidente de Famma-Cocemfe, Javier Font, ensalzó la "importante carga social" de la Ordenanza, por su protección a las personas con movilidad reducida, muchas veces perjudicadas por las motos que se dejan "aparcadas de cualquier manera en la acera".

Ecologistas en Acción sugirió no destruir las bicicletas retiradas, sino reciclarlas, y alertó de la resistencia que van a mostrar los automovilistas cuando vean que, además de la limitación de velocidad, las motos, que ya no aparcarán en la acera, ocupan plazas de aparcamiento. UGT apuntó que, si el transporte público tuviera un precio más ajustado, la gente lo cogería más, y añadió que el Estado y la Comunidad también tienen que tomar medidas para que éstas no se queden sólo en la capital. Finalmente, desde UNO, patronal de las empresas de reparto, lamentó que no hay vehículos que se adapten a las necesidades de los repartidores.

El portavoz de Medio Ambiente y Movilidad del PSOE, Chema Dávila, fue el único que tomó la palabra en el acto, y remarcó que su grupo cree necesaria esta nueva Ordenanza, que "tiene que ser coherente" con el Plan de Movilidad Sostenible y el Plan A de Calidad del Aire, y aventuró que va a hacer falta mucha pedagogía para extenderlo entre los ciudadanos.

El portavoz de Ciudadanos en esta Área, Sergio Brabezo, denunció al término del acto ante los medios de comunicación que, contra lo que parece, el borrador es "un ataque al peatón", puesto que permite a los ciclistas girar a la derecha saltándose un semáforo en rojo, habilita "aceras-bici" y les posibilita conducir en ambos sentidos en algunas calles. Además, indicó que las de un solo sentido ya están limitadas de forma natural a menos de 30 km/h, pidió coordinación con la DGT en el tema de las etiquetas ambientales y dijo sospechar que se prepara una ampliación del SER a zonas exteriores a la M-30, algo que rechazaron en su día PP, PSOE y Ciudadanos.

Las mayores críticas llegaron del portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, para quien la presentada hoy "no es una ordenanza de movilidad, sino una ordenanza de inmovilidad", que el Gobierno municipal no ha comentado con el resto de grupos, y atribuyó la bajada del número de viajeros de la EMT precisamente al aumento de los atascos, que generan más contaminación.

"Alguna responsabilidad tendrá que asumir en algún momento Carmena y su equipo", concluyó Almeida, quien precisamente hoy envió un vídeo de un atasco de circulación en el que se encontraba inmerso, para denunciar que el Ayuntamiento no acomete los problemas de tráfico. Su homóloga de Ciudadanos, Begoña Villacís, hizo lo mismo a las 8.30 de la mañana.

09-FEB-18

