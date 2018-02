PSOE tilda de "golpe de Estado" el cambio en los consejos de administración y compara al alcalde con Maduro

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha calificado de "golpe de Estado" el cambio en la composición de los consejos de administración de las cuatro sociedades municipales, aprobado por el Gobierno de la ciudad de Zaragoza en Común (ZEC), que tendrá la mayoría en todas. Ha comparado esta decisión del alcalde, Pedro Santisteve, con el presidente de Venzuela, Nicolás Maduro.

ZARAGOZA, 9 (EUROPA PRESS)

Esta decisión se ha justificado por la entrada en vigor la Ley de capitalidad y tras los informes jurídicos preceptivos. Zaragoza-Vivienda, Zaragoza-Deporte, Zaragoza-Cultural y Ecociudad son las cuatro sociedades municipales del Ayuntamiento de Zaragoza a las que afectará este cambio y que desde este viernes preside el alcalde, incluida la sociedad de la depuración del agua, cuya presidenta hasta ahora, la popular, María Navarro, ha sido cesada al igual que el resto de integrantes.

Entre los 10 y 12 miembros que tendrán las cuatro sociedades, 4 de ellos pertenecerán a los grupos municipales y el resto al Gobierno de la ciudad, según la Ley de capitalidad (artículo 14).

Pérez Anadón ha avanzado que analizará legalmente esta decisión y planteará un pleno extraordinario, que en principio apoyarían CHA, Cs y el PP ha recordado que los socialistas necesitan sus votos para que prospere.

"El PSOE denuncia el golpe de Estado manifiesto por la decisión de Santisteve de utilizar torticeramente la Ley de capitalidad para quitar toda la representatividad en los consejos de administración, que marca un antes y un después en este mandado", ha enfatizado.

"Se vio claramente en la actitud de Híjar en el consejo de administración de Zaragoza-Vivienda en el que se creó un clima de riña para algo que tenían premeditado y redactado jurídicamente y es la demostración de un golpe de Estado que preveían y han esperado momento oportuno", ha deducido.

"Es un golpe institucional porque saca del control la gestión de las sociedades públicas y no es baladí. Se quebranta el acuerdo de la Junta de Portavoces y también el discurso de ZEC de que entraría la ciudadanía en los consejos de administración y que el PSOE se creyó, pero hoy desaparece con esta medida".

COMO MADURO

En rueda de prensa, Carlos Pérez Anadón ha aportado el dato de que con esta decisión del alcalde de expulsar al 70% de los representantes de los zaragozanos "se apropia de 70 millones de euros para administrarlos ellos, por lo que menos del 30 por ciento de la representación municipal administraré el cien por cien".

Ha alertado de que se adjudicarán las obras sin control y las subvenciones en cultura sin control serán para los amiguetes del consejero y lo aprovecharán más pronto que tarde para colocar a todos su peones en los diferentes niveles".

"Es premeditado y lo hacen después de aprobar los presupuestos con el apoyo de CHA y PSOE y tras transferir la cantidad correspondiente a las sociedades", ha observado el edil socialista.

"Las sociedades mercantiles son para agilizar gestión y no caer en opacidad", ha subrayado al incidir en que es una decisión "mas propia de un reyezuelo que de un alcalde democrático. Es un acto antidemocrático y abusivo y fraudulento porque cuando dice que se hace según Ley de capitalidad en ningún sitio dice que la junta general se tenga que cargar una representación proporcional del pleno".

"Tras dos años y medio de mandato si hay diferencia con Venezuela búsquenla y si no la encuentran verán que cuando Maduro no gana elecciones hace otra ronda de representantes, y cuando el Maduro de Zaragoza no acepta las reglas democráticas se busca un artificio legal que ya veremos que tiene de legal para actuar igual que Maduro", ha apostillado Pérez Anadón.

"Hay muy poca diferencia salvando los límites geográficos, la estatura y la tez de la piel" ha ironizado. Ha avanzado que contactará con todos los grupos porque esta decisión "no es una diferencia política, sino un ataque a la democracia, la participación y transparencia", ha continuado diciendo.

Según Pérez Anadón, "se ha puesto blanco sobre negro la verdadera cara de ZEC y del alcalde como máximo responsable de la decisión. Los que vinieron disfrazados de nueva política son aquellos que su hubieran ganado hace 40 años habrían hecho un régimen totalitario y con ideologías obsoletas".