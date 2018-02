PP reclama al PSOE que apoye los PGE en lugar de "remover" un "debate estéril" sobre las obras del AVE

9/02/2018 - 14:49

El diputado nacional del PP Juan José Matarí ha exigido este viernes al secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, que "piense más en los almerienses y apoye los PGE" para tener "más inversiones y empleo" en la provincia en lugar de "remover" un "debate estéril" sobre "lo que no se ha hecho en legislaturas pasadas" porque "no sirve para nada ni interesa a los almerienses".

ALMERÍA, 9 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado el diputado popular después de que el líder del PSOE almeriense criticara que la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia acumule "2.000 días sin obras" en la provincia y advirtiera que el AVE proyectado por el Gobierno de Mariano Rajoy "es peor" que el impulsado por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

"No queremos volver al pasado ni seguir encerrados en el debate sobre lo que no se ha hecho", ha manifestado Matarí, quien se ha preguntado si la situación "era mejor" cuando el PSOE "abandonó el gobierno en 2011 y dejó más de 100.000 parados" o cuando entre 2006 y 2011 "no invirtió" en el AVE partidas que suman 606 millones de euros.

Así, ha indicado que los almerienses tienen "un calendario, una programación, el compromiso de que en junio los proyectos estarán listos para licitarse, un proyecto de expropiaciones que se llevará a cabo este año para que en 2019 empiecen las obras y en 2023 el AVE llegue a Almería".

El diputado nacional ha reconocido "que es verdad que el PP no ha podido acometer las inversiones que hubiera querido en las infraestructuras" de la Alta Velocidad porque, según ha explicado, "nos encontramos una situación de quiebra, con un país a punto del rescate, en la que hubo que atender prioritariamente las pensiones y el estado del bienestar y donde nos marcamos como prioridad la autovía A-7 en la que se invirtieron 600 millones de euros".

"En total, durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero se dejaron de invertir en el AVE 628 millones de euros en la provincia de Almería, y en los últimos cuatro años de PSOE no se ejecutaron 470 millones de euros para el AVE, Almería registró 83.000 parados más, se destruyeron 75.000 empleos y la tasa de paro se incrementó en 22 puntos más. Esa es la Almería que tanto le gusta al PSOE", ha resumido Matarí, quien ha apuntado que en la primera legislatura de Rajoy "se pagaron 257 millones de euros de obras de la etapa socialista que no se ejecutaron y se debían; hubo 47.000 parados menos y 23.000 empleos creados".

Con ello, ha asegurado que en el PP son "partidarios de vivir el presente y el futuro", por lo que los próximos años "pasan por un compromiso y una programación que no ha existido hasta ahora en la provincia" porque el Ministro de Fomento "está cumpliendo con cada uno de los compromisos adquiridos con los almerienses".

De este modo, ha reclamado el apoyo a PSOE y Ciudadanos las cuentas estatales de 2018, que "contemplarían inversión suficiente para licitar, adjudicar los proyectos y acometer las expropiaciones, y una programación plurianual superior a los 1.500 millones de euros" que, según ha dicho, "es la mejor garantía para poder cumplir el plazo de 2023 comprometido por el Gobierno".