Argüelles (IU) critica la "demagogia" del PP asturiano con la lengua, "cuando en Galicia la defienden"

9/02/2018 - 14:54

El coordinador general de IU-IX, Ramón Argüelles, ha criticado las "posturas apocalípticas" de la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, sobre la oficialidad. Así, ha señalado que según la "demagogia" de la líder popular, el presidente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, "es un nacionalista y es Puigdemont" por defender y desarrollar la oficialidad del gallego.

OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)

A través de una nota de prensa, Argüelles ha calificado de "incongruente" la postura de Mercedes Fernández con lo que su mismo partido hace en otras comunidades "donde sí defiende otras lenguas distintas al castellano".

"En Galicia, donde se habla el gallego, con mucha honra para los gallegos y las gallegas, está gobernando el PP, un señor que se llama Nuñez Feijóo. Si utilizo la demagogia, diría que el señor Núñez Feijóo es un nacionalista y es Puigdemont y seguro que, en este caso, a la presidenta del PP de Asturias eso no le gustaría", ha afirmado.

Argüelles ha lamentado además la "interesada equiparación" de la defensa de la oficialidad del asturiano con la izquierda. Frente a ello, el líder de IU ha recordado a Fernández que existen personas, "muchas de ellas con ideas de derecha", que defienden la lengua asturiana porque "saben que es nuestra cultura, de nuestros antepasados, que es algo a recuperar".

El máximo responsable de IU fue también crítico con el ejecutivo de Javier Fernández por "no tomar parte en estas cosas". "Tendría que tener una postura bien definida y bien clara, con una apuesta sincera el asturiano", ha señalado, para recordar que el cambio en la FSA, que en su último congreso aprobó impulsar la oficialidad, "no está en el Gobierno".

En ese sentido, ha calificado la oficialidad como la única oportunidad para que el asturiano no se pierda "y que voluntariamente la gente lo aprenda". Además, ha afirmado que supondría "hacer un pueblo más culto y en condiciones de defender nuestra identidad".

Así, ha señalado que en Asturias no existe ningún conflicto entre identidades. "No tenemos ningún problema con la españolidad ni con el castellano, por tanto, no tenemos ningún problema, tampoco, con ser asturianos y defender el asturiano", ha sentenciado.