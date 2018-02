Cataluña. el gobierno critica la "burla" de puigdemont al parlamento y le pide que deje de hacer el "ridículo"

9/02/2018 - 15:04

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El Gobierno de España pidió este viernes a Carles Puigdemont que debe de "hacer burla" al Parlamento de Cataluña con su empeño en ser investido presidente de la Generalitat desde Bruselas y le instó a "dejar de hacer el ridículo" porque es "una persona huida de la Justicia".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, señaló la condición de prófugo de Puigdemont y le acusó de hacer toda clase de "piruetas que no tienen sentido ni base jurídica y que perturban las instituciones catalanas".

Méndez de Vigo reiteró que como fugado de la Justicia "es imposible" que Puigdemont sea presidente de una comunidad autónoma y recordó que las medidas cautelares dictadas recientemente por el Tribunal Constitucional le impiden ser investido de forma telemática y le obligan a comparecer previamente ante el juez en caso de querer ir al Parlamento catalán.

El portavoz del Ejecutivo no quiso pronunciarse sobre el informe de los letrados de la cámara autonómica que ha determinado que el plazo de dos meses para investir a un presidente de la Generalitat no ha empezado a correr dado que aún no se ha celebrado ese debate en el Parlamento y dio toda credibilidad a los letrados a la hora de definir "el procedimiento a seguir dentro de los cauces" legales.

Por ello, confió en que el nuevo presidente del Parlamento, Roger Torrent, vuelva a abrir una ronda de consultas con los grupos que obtuvieron representación en las elecciones del pasado 21 de diciembre para que proponga un candidato distinto a Puigdemont que cumpla con todos los requisitos y que no esté imputado por la Justicia.

Sobre la posibilidad de que la candidata sea Elsa Artadi, muy cercana a Puigdemont y perteneciente a la candidatura de Junts per Catalunya, Méndez de Vigo aseguró que el Gobierno no tiene "ninguna opinión sobre ella" e indicó que "concierne a las fuerzas políticas" presentes en la cámara autonómica.

Méndez de Vigo se refirió también a las informaciones que apuntan que la Generalitat de Cataluña presidida por Carles Puigdemont utilizó dinero recibido a través del Fondo de Liquidez Autonómica para pagar el desafío independentista y en concreto para organizar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

"No hay ninguna constancia de que el dinero del FLA se haya destinado a la causa independentista", indicó el portavoz del Gobierno, quien no obstante puntualizó que "es imposible predicar una certeza al cien por cien" en cualquier asunto.

(SERVIMEDIA)

09-FEB-18

PAI/gja