El detenido por arrojar a su expareja de un tercer piso quedó en libertad en junio al no pedir nadie prisión

9/02/2018 - 15:36

El detenido en la madrugada de este viernes tras presuntamente arrojar a su expareja de un tercer piso en Sagunto (Valencia) estaba en libertad con medidas cautelares tras haber sido denunciado en junio de 2017 por malos tratos por la mujer ya que en la vista convocada por el magistrado para decidir sobre su situación nadie pidió su ingreso en prisión.

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el detenido, que a mediodía de este viernes aún no había pasado a disposición judicial, tiene, como medida cautelar, una orden de alejamiento en vigor desde el 28 de junio, después de que la pareja denunciara varios episodios de violencia ante el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sagunto.

En aquella ocasión, el juez, que le imputaba un delito de malos tratos, le impuso la prohibición de residir o acercarse a Sagunto, tal y como solicitaron el fiscal y la acusación particular. El magistrado convocó la vista en la que las partes pueden solicitar la prisión del detenido en la que ni Fiscalía ni el abogado de la víctima lo solicitaron.

Por tanto, según el TSJCV, si las acusaciones no solicitan cárcel, el juez no puede acordarlo y quedó en libertad. En su auto del mes de junio, el juez explicaba que "en el presente caso si bien existen indicios bastantes para estimar responsable criminalmente del delito de malos tratos en el ámbito familiar a J. L. S. S., al no haberse solicitado la prisión por ninguna de las partes, procede acordar su libertad provisional".

No obstante, además del destierro solicitado por las acusaciones, el magistrado le impuso la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio y estaba obligado a comparecer periódicamente en el juzgado.

El juez acordó igualmente medidas civiles: otorgó a la madre la guarda y custodia de la hija de ambos, menor de edad, y el uso de la vivienda familiar.

La detención de este hombre la han llevado a cabo esta madrugada agentes de la Policía Nacional horas después de que presuntamente arrojara a su expareja desde un tercer piso de una vivienda de Sagunto (Valencia), en presencia de la hija de ambos, menor de edad, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado. La mujer fue atendida consciente y con una herida abierta en la cabeza.