Consejera de Fomento dice que Junta solicitará a UCLM el Grado de Informática para Talavera, comprometido desde 2010

9/02/2018 - 16:02

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha asegurado que "el camino del Gobierno regional está en defender a la ciudad de Talavera de la Reina", donde el Ayuntamiento puede encontrarlo e ir de la mano, y solicitar al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Grado de Informática.

TOLEDO, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, García Élez ha respondido así a los medios, señalando que "no es de recibo que por algo que es un clamor y una reivindicación en la ciudad, el alcalde se moleste porque una consejera del Gobierno regional, que puede hablar de cualquier tema independientemente del ramo, se haya referido a este asunto".

En la misma línea, ha reiterado que meses atrás también habló de otros temas de Talavera como la exposición cultural 'aTempora' y "no se ha extrañado ni ha llamado la atención, y ahora, por algo que solicitar algo que es bueno para Talavera, sí".

La titular de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado que cuando cogió la encomienda de ser consejera de Fomento, "lo primero que se me pidió es que trabajara de forma eficaz por toda la región". "Es lo que estoy haciendo, pero también que estuviera pendiente de los intereses de Talavera, de mi ciudad, y lo voy a seguir haciendo", ha insistido.

"El alcalde está nervioso, que se tranquilice y que no vea fantasmas en el horizonte; porque aquí estamos para trabajar por la ciudad y solucionar los problemas de los ciudadanos", ha dicho la consejera, que igualmente ha dicho que no se ponga el "traje electoral", porque "el Gobierno de García-Page tiene claro que no lo va a hacer".

"No puede ser que se pida al Gobierno de Castilla-La Mancha que defienda los intereses de Talavera y, cuando lo hacemos como ha sido con el caso concreto del Grado de Informática, no le guste. Lo siento, pero hay una cosa clara, y es que este Gobierno, con esta consejera de Talavera, va a defender los intereses de la ciudad le pese a quien le pese", ha agregado.

GRADO COMPROMETIDO EN 2010

Y es que la consejera de Fomento ha recordado que el Grado de Informática ya estaba comprometido en el año 2010 y, por eso, "no es entendible que el rector, a través de un borrador, sin consenso y sin acuerdo, concede ahora un Grado de Nutrición y Dietética, que bienvenido sea, ya que en ningún momento nos vamos a negar a nuevos grados, pero que eso no suponga que otros que estaban contemplados en el programa ahora no vengan".

En última instancia, García Élez ha dicho que siempre se refiere a la Universidad de Talavera como CEU, que es como se le llama por tradición y como muchos conocen popularmente "máxime cuando se ha estudiado allí, como yo misma", aunque es por todos conocidos que este centro universitario se transformó en Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Enfermería, Logopedia y Terapia Ocupacional.