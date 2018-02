Once start up andaluzas presentan su proyecto ante inversores internacionales en el Foro de Andalucía Emprende

9/02/2018 - 16:48

Un total de once 'start up' andaluzas han presentado su idea de negocio en Torremolinos (Málaga) ante inversores internacionales de la red Keiretsu Forum, la mayor red internacional de inversores privados, con cerca de medio centenar de sedes en Estados Unidos, Europa y China, dentro del Foro de Inversión de la fundación Andalucía Emprende, dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento.

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Torremolinos, José Ortiz García, el secretario general de Economía y presidente de Andalucía Emprende, Gaspar Llanes y el Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, Mariano Ruiz Araújo han participado en la clausura de este foro, en el que ha sido premiado a 'Lesielle' como mejor proyecto invertible, obteniendo así el reconocimiento de los inversores.

Esta empresa de Jerez de la Frontera (Cádiz), está en la actualidad en proceso de aceleración dentro del programa Minerva y está dedicada al desarrollo de un producto novedoso, de cosmética personalizada destinada al mercado de masas.

El presidente de Andalucía Emprende ha felicitado a los emprendedores participantes por sus proyectos, destacando que en la actualidad su actividad es fundamental porque están posicionando la economía de cara al futuro, dado que son quienes van a desarrollar buena parte de las soluciones a los retos actuales. "Vosotros sois ejemplo de la innovación, de la modernización y competitividad de nuestra economía, sois los nuevos emprendedores que están surgiendo en nuestra comunidad autónoma gracias a vuestro talento, creatividad y esfuerzo", ha asegurado. Asimismo, ha destacado la labor de Andalucía Emprende a la hora de potenciar el ecosistema emprendedor en Andalucía.

Por su parte, el alcalde de Torremolinos ha subrayado que este tipo de foros son "el altavoz de la innovación, donde los emprendedores presentan nuevos productos y servicios a los posibles inversores y por tanto se convierten en encuentros vitales para el futuro de nuestra economía".

Precisamente, ha explicado que "en esa línea trabaja el Ayuntamiento de Torremolinos con la Junta de Andalucía, gracias a la que en tan solo dos años ya contamos con una sede del CADE, una aceleradora de empresas y un 'coworking', para apostar por el talento local".

Este foro representa la fase final de la tercera edición de CelerAEmprende, desarrollada en 2017, donde las empresas participantes han formado parte de este programa de aceleración empresarial impulsado por Andalucía Emprende, en el que han mejorado su competitividad, aumentando sus posibilidades de éxito, supervivencia y desarrollo en el mercado.

LAS PARTICIPANTES

Las once start up participantes, que han expuesto sus proyectos empresariales ante inversores en el foro, y que por lo tanto, han formado parte del citado programa han sido Bochas --empresa gaditana de delicatessen que elabora gotas de vino esferificadas en una película elaborada con un extracto de alga parda--; Chekin --empresa de Sevilla participante en el programa Minerva que ofrece soluciones tecnológicas para el turismo combinando e integrando IoT, legaltech, security, cloud y mobile--; Createc Multimedia --empresa apoyada por el CADE de Huelva que ofrece un servicio de wifi social (WiFreeZone, marca de Createc)--.

También han participado Electrobol --empresa de Jaén, apoyada por el CADE de Marmolejo, que ha creado CRJ4, un bloqueador de cerraduras que se activa con un mando a distancia, desde dentro o desde fuera de la vivienda o negocio--; Garbionda --empresa de Málaga apoyada por el CADE de Málaga y participante en el programa Minerva, dedicada a la I+D+i en el sector de las carreteras, ha patentado un sistema que reduce hasta un 90 por ciento en gastos de mantenimiento elementos de seguridad vial--; Gas Biker --empresa cordobesa apoyada por el CADE de Córdoba, que ha desarrollado una nueva app para mejorar la seguridad de los motoristas, disminuyendo el tiempo de respuesta de los servicios de emergencias--.

Otras start up que han participado han sido Güelcom --empresa de Sevilla participante en el programa Minerva, que ofrece una plataforma 'on line' para la creación y la gestión de chatbots en web y Facebook sin tener conocimientos de programación, orientada al segmento de los hoteles y los alojamientos turísticos--; Gunstar Studio --productora independiente de videojuegos, seleccionada en el programa Playstation Talents Games Camps Sevilla, para lanzar el videojuego 'Phobos Vector Prime', un shooter espacial en tercera persona que se define como dos juegos en uno--; Lesielle --empresa de Jerez de la Frontera (Cádiz) participante en el programa Minerva y primera start up a nivel mundial dedicada al desarrollo de un producto de cosmética personalizada--.

Otras empresas participantes son Piecitos --empresa de Sevilla participante en CeleAEmprende, desarrolladora del 'Método Piecito', un sistema innovador de realidad virtual que soluciona el problema que tienen los niños que nacen con la deformidad 'metatarsus aducctus'--; y Seonictech --empresa de Sevilla participante en CelerAEmprende y creadora de 'voiceligent', un asistente virtual por voz que implementa inteligencia artificial innovadora para atender a las necesidades del usuario, con capacidad de personalización y eficiencia--.

Los servicios del proceso de aceleración, los talleres de capacitación y la mentorización realizada a estas empresas dentro del programa CelerAEmprende se han llevado a cabo en los laboratorios de diseño de negocios (aceleradoras) que Andalucía Emprende tiene en Sevilla (Pabellón de Francia en PCT Cartuja) y en Torremolinos (Palacio de Exposiciones y Congresos de Málaga), en colaboración con organismos e instituciones relacionados con el emprendimiento en el territorio.

Durante el evento, las start up han participado en dos mesas redondas donde diferentes inversores han dado las claves sobre métricas para la selección de proyectos y para la desinversión exitosa.

Keiretsu Forum es la mayor red internacional de inversores privados, con sedes en Estados Unidos, Europa y China. Premiada en el V congreso nacional de Business Angels Aeban'16 como 'Mejor red de business angels en España', Keiretsu Forum proporciona a sus miembros inversores una plataforma en la que relacionarse y encontrar oportunidades de invertir entre 100.000 y 1.000.000 euros en empresas de alto potencial de crecimiento, de todos los sectores.