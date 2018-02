Experto cree que casos como el de la supuesta violación "volverán a suceder" por la permisividad con la violencia

9/02/2018 - 16:45

En declaraciones a Europa Press, Romero recuerda que los hechos han ocurrido dentro de un centro educativo en horario lectivo --en el recreo--, así como que "no ha sido cosa de un día, sino que se han producido de forma reiterada".

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS) El director del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar (Iapae) --asociación privada que se desempeña como mediadora y trabaja con familias y menores víctimas de 'bullying' en la comunidad autónoma andaluza--, Rafael Romero, ha reaccionado a la supuesta violación a manos de cuatro menores de 1º y 2º de ESO, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años --ya expulsados cautelarmente--, a un compañero de nueve años en un centro escolar de la Sierra de Cazorla, en Jaén, vaticinando que casos como éste "volverán a suceder" por la permisividad social y escolar respecto a la violencia.

Al respecto, este experto ha declarado sentirse sorprendido por el hecho de que se pueda defender que la culpa es de la educación de los niños y de que hay que cambiar la Ley del Menor. Independientemente de la necesidad de cambios normativos --él aboga por que los padres sean subsidiariamente imputables--, "no es defendible que se pueda decir que en el recreo es imposible controlar al niño".

"Si yo dejo a mi hijo un determinado número de horas en un centro, ¿quién tiene la responsabilidad 'in vigilando'?", se ha preguntado Romero, añadiendo que, aunque el ámbito de dicha responsabilidad se limite como civil y no penal, "lo normal es que esta mañana no hubiera habido clases en el centro porque las AMPA hubiesen pedido explicaciones a la directiva, y tomarse por lo menos un día de reflexión y ver qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir".

En lugar de ello, "todo se calla y se tapa" y se habla de unos hechos "no valorando su violencia, al margen de quién los cometa, sino en base a quién los provoca o su motivación", algo que ha criticado como propio de "un país cobarde y muy hipócrita".

"Volverá a pasar. A lo mejor no a estos extremos, pero la violencia en los centros está permitida, no se trata a los niños como personas sino como seres que se tienen que buscar la vida, no somos responsables con ellos", critica el director del Iapae, que también prevé que "el proceso acabará sin que haya responsabilidad ni de la administración ni del centro".