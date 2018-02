Pérez de la Mata (PP) se disculpa tras realizar un comentario tildado de machista

9/02/2018 - 17:26

"¡Las diputadas tenemos nombre propio, no somos las mujeres de!", le reprocha Marta Pulgar (IU)

OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)

La diputada Carmen Pérez de la Mata (PP) se ha disculpado este viernes por realizar, en plena sesión plenaria, un comentario hacia la diputada del PSOE Elsa Pérez que fue tildado de machista. "Tú eres la mujer del portavoz", le dijo, mientras la socialista estaba en el turno de la palabra, lo que ocasionó la reprimenda de la mayoría de los diputados presentes al entender que era una apreciación machista, incluido el presidente de la Cámara, Pedro Sanjurjo.

Finalmente, a petición de Sanjurjo, la diputada del PP accedió a disculparse, aunque "a su manera", como reconoció el propio presidente del parlamento asturiano. "Presidente, efectivamente, por no sacar las cosas de quicio, yo si en algo le he ofendido, de mujer a mujer, le pido mis disculpas", dijo la diputada del PP dirigiéndose a Elsa Pérez.

El episodio se produjo mientras se estaba discutiendo una iniciativa del PP. En el transcurso del debate, Pérez de la Mata criticó al portavoz socialista Marcelino Marcos Líndez. En el turno del PSOE intervino la diputada Elsa Pérez, quien comentó que quizás la parlamentaria del PP estaba decepcionada porque no le contestase el portavoz, pero añadió que puede que le consuele que le contestase alguien que, como ella, procede del mundo rural.

Fue en ese momento cuando, desde el escaño, Pérez de la Mata, le hizo el comentario, que provocó la indignación en buena parte del hemiciclo. Desde la tribuna de oradores, Elsa Pérez se refirió a lo ocurrido.

"Agradezco al resto de diputados y diputadas que hayan censurado el comentario que evidencia, una vez más, el respeto que nos tienen a las mujeres no solo de esta comunidad, sino de este país", dijo, recibiendo aplausos.

Al terminar de hablar su compañera, quiso intervenir la diputada del PSOE Carmen Eva Pérez para manifestar su protesta. Pero, el presidente del parlamento, le dio la palabra a la diputada del PP para que se disculpase.

Carmen Pérez de la Mata explicó que ella contestó porque la socialista le dijo que podía echar de menos que le contestase el portavoz. "Yo no me piqué, pero si usted hoy está susceptible, permítame que me disculpe con todo mi corazón. Perdone, señoría", apuntó.

Lejos de calmar los ánimos, la disculpa de la diputada del PP los encendió, especialmente en las filas de IU, donde una indignada Marta Pulgar, sin que le concedieran la palabra, habló desde el escaño para criticar el comportamiento de Pérez de la Mata.

"Es que la ofensa no fue sólo a la diputada que estaba en el uso de la palabra. ¡Es una expresión absolutamente machista porque todas las diputadas tenemos nombre propio, no somos las mujeres de!", insistió.

Sanjurjo zanjó el debate señalando que De la Mata se había disculpado "a su manera" y que así quedaría reflejado en las actas. Advirtió a los diputados que censurará las intervenciones que afecten al honor de otros parlamentarios.