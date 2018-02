CCOO critica "la falta de voluntad negociadora" por parte de Educación

9/02/2018 - 17:47

La Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja critica "profundamente la falta de voluntad negociadora por parte de la Consejería de Educación" ya que "no han accedido a negociar, en las distintas mesas sectoriales, ningún punto sobre la recuperación de derechos del profesorado riojano".

LOGROÑO, 9 (EUROPA PRESS)

CCOO ha estado exigiendo en cada mesa de negociación que se llegara a algún acuerdo sobre el pago de la carrera profesional, la vuelta a las 18 horas lectivas en Secundaria, 23 horas en Primaria e Infantil y 35 en PSEC o la estabilidad del profesorado interino.

También han exigido el complemento IT (Incapacidad temporal), la devolución del complemento ESO para maestros, la derogación de la LOMCE y la bajada generalizada de ratios.

Recientemente se aprobó el pago de la carrera profesional sin pasar por la mesa sectorial de educación, "privándonos de manifestar nuestro desacuerdo sobre este tema". CCOO no lo firmó ya que se trataba de una carrera "insuficiente, recortada, rebajada, burocrática y con cuantías mínimas (50% de lo previsto en 2011, sin recuperar lo perdido y con evaluaciones reiteradas)".

En la mesa celebrada hoy, finalmente, han accedido a incluir en el orden del día, la vuelta a las 18 horas lectivas en Secundaria ya que la ampliación de la jornada laboral del profesorado, "influyó negativamente en la calidad de la enseñanza y en la disminución de puestos de trabajo".

De esta forma, los docentes disponen de menos tiempo para preparar sus clases, para atender a la diversidad de sus alumnos o para la acción tutorial.

"Y decimos incluir porque solo ha sido eso. No han querido entrar a negociar nada" porque, según ellos, "no hay dinero y no les salen las cuentas".

Desde CCOO hemos pedido un compromiso de calendario de negociación a través del cual se pudiera llegar de manera progresiva a las 18 horas. "Tampoco desde la Consejería han querido comprometerse".

"Es intolerable e indignante que para mejorar la calidad de la enseñanza pública no haya nunca dinero y siempre para la privada-concertada", consideran desde el sindicato.

Y un punto también importante y de actualidad, es el Centro educativo que se ha propuesto en Calahorra para integrar todas las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato en uno solo, el IES Marco Fabio Quintiliano y por otro lado, integrar en el IES Valle del Cidacos, toda la Formación Profesional.

En la mesa de hoy y desde la Consejería, han comentado que sigue todo en el aire y desde CCOO "pedimos que pase toda la negociación por mesas sectoriales, tras escuchar a la comunidad educativa y a las organizaciones sindicales. Además, los cambios que se puedan producir en Calahorra solo serán posibles si crece la Oferta Educativa Pública".

CCOO opina que es "una falta de respeto" hacia los representantes legales del profesorado de la enseñanza pública riojana, "la ausencia del consejero quien no ha acudido a ninguna de las mesas sectoriales celebradas últimamente".

La Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja anuncia un proceso de movilización "para recuperar los derechos arrebatados al profesorado de la enseñanza pública riojana".