El Juzgado fija para el 7 de mayo el comienzo del juicio de la primera pieza del caso 'Umbra'

9/02/2018 - 18:04

El nombramiento de un magistrado de refuerzo ha permitido que la titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia señale para el próximo mes de mayo, el inicio de la vista oral del conocido como caso Nueva Condomina, que es la primera pieza del caso 'Umbra' que investiga un presunto caso de corrupción urbanística.

MURCIA, 9 (EUROPA PRESS)

El juicio contra el ex alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, el ex director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Pedro Morillas, y el ex jefe de Planteamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, por un delito de prevaricación continuada, se desarrollará en 8 sesiones, los días 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23 y 24 de mayo, en las que está previsto que comparezcan, además de los acusados, 23 testigos y 12 peritos, según el auto notificado este viernes.

Las sesiones han sido fijadas, consultada la agenda, tras una reunión que ha mantenido la magistrada titular del órgano, con los representantes de las partes personadas en la causa.

ÚLTIMOS EPISODIOS DEL CASO DEL CASO 'UMBRA'

Cabe recordar que la operación 'Umbra' comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del ex presidente del Real Murcia, el fallecido Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

El titular del juzgado de Instrucción 8 de Murcia acordó crear una pieza separada dentro de las Diligencias Previas del caso 'Umbra', en las que se investigan, entre otros, los presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, que pudieran derivarse de la tramitación de convenios urbanísticos de la zona norte de la capital de Murcia.