Catedráticas de la UPO creen que la lucha de la mujer del siglo XXI "es el cambio del modelo de éxito"

9/02/2018 - 18:08

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tres catedráticas de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla --Agnès Gruart Masso, Rosalía Martínez García y María Jesús Guerrero Lebrón-- han analizado la situación actual de la representación femenina en los foros científicos y académicos y los cambios sociales que ha provocado la mujer en los últimos años, concluyendo que la lucha de las féminas en el siglo XXI "es el cambio del modelo de éxito".

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

María Jesús Guerrero ha indicado que la integración de la perspectiva de género le parece "la más útil porque el resto puede tener un efecto boomerang" y ha añadido que "hay quien protesta por la elección de mujeres como criterio de desempate".

"En ocasiones, las cuotas se vuelven en contra de las mujeres, no digo que no sean necesarias, sino que hay que fomentar medidas de lucha activas, no pasivas, y a veces la cuota se utiliza para decir que una persona está ahí porque había que incluir a una mujer", ha apuntado.

Según Rosalía Martínez, "cuando apareció el debate de las cuotas, se tenía que basar en la competencia, la mujer está ahí no porque es mujer, sino porque es competente y eso hay que aplicarlo también a los hombres", ya que "ellos también pueden estar o no, en base a sus competencias por el número".

Por su parte, Agnès Gruart ha señalado que "esta es una trampa en la que si caemos, nos hundimos, tiene que haber cuotas porque es la única manera de igualar en los dos sentidos y el 40/60 es una buena proporción".

Las tres catedráticas de la UPO tienen unanimidad en cuanto a la "necesidad de hacer más visible a la mujer" en ámbitos en los que "aún es minoría porque el techo de cristal sigue existiendo en todas las áreas". Asimismo, Guerrero ha afirmado que "la visibilidad de nuevos modelos, ayuda a que las generaciones que vienen no tenga esa barrera casi psicológica".