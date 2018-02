Podemos espera que el "clima de entendimiento" con Cs a nivel estatal para la reforma electoral se traslade a Andalucía

9/02/2018 - 18:40

Podemos Andalucía ha manifestado este viernes que confía en que el "clima de entendimiento" que se está dando entre el partido morado y Cs a nivel estatal para avanzar en una reforma de la Ley Electoral se pueda trasladar a Andalucía para acometer una reforma a nivel autonómico que ayude a terminar con la "desafección" de la ciudadanía con la política.

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, la portavoz adjunta del grupo parlamentario morado Esperanza Gómez, antes de participar junto al diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe en un debate sobre la reforma de la Ley Electoral en Sevilla, ha defendido que hay que "aprovechar" esa sintonía a nivel nacional para que "Podemos Andalucía y Cs trabajemos juntos" y avanzar en la reforma del sistema electoral también en Andalucía.

Y es que, como ha explicado, reformar la Ley Electoral es necesario para combatir la "desafección" ciudadana con la política y también para aumentar los cauces de participación. "La reforma no es todo, pero puede ayudar a que la ciudadanía se sienta más implicada en cuestiones políticas", ha agregado.

Gómez ha explicado que en Podemos creen que hay algunos puntos fundamentales en este sentido que podrían suscitar el consenso de todos los grupos parlamentarios. Por ejemplo, se ha referido al hecho de que se regulen los debates entre los candidatos, como recoge el Estatuto de Autonomía, si bien ha lamentado que esta norma autonómica "sólo se desarrolla cuando interesa".

Asimismo, el partido morado también defiende que la propaganda electoral en los medios de comunicación "se mida por criterios periodísticos y no en función de la representación parlamentaria al milímetro" de cada fuerza política, una reclamación con la que quieren hacerse eco de "las reivindicaciones que han hecho en este sentido los periodistas".

La representante de Podemos Andalucía ha hecho hincapié es que "hay que hacer el sistema más proporcional pero sin dejar de lado las provincias", porque "todos los territorios tienen que estar representados pero mediante un mecanismo que sea más proporcional".

Tras criticar que el PSOE y el PP "no quieren hacer ningún cambio" porque podría perjudicarle en la representación que obtienen en virtud del método que se aplica actualmente, Gómez ha señalado que otro de los puntos que defiende Podemos es que las listas sean abiertas, pues así "se favorece también la democracia interna en los partidos" y "hace una relación más intensa del elector con el representante".

Entre otras reclamaciones, entienden que es fundamental reformar el voto rogado en el extranjero, "que impide que mucha gente vote no porque no quiera, sino porque su voto no llega a tiempo". La portavoz de Podemos ha explicado que este asunto ha generado discrepancias entre los expertos que han participado en el grupo de trabajo que en el Parlamento andaluz está tratando la reforma de la Ley Electoral andaluza.

Aunque no haya un posicionamiento común de los expertos, pues algunos defienden que no puede reformarse este punto a nivel autonómico porque el censo de los españoles en el extranjero está regulado a nivel estatal, Podemos Andalucía cree que "hay que explorarlo" para lograr modificar un sistema que es "muy complicado" para los andaluces que viven fuera.

NUEVAS VÍAS DE PARTICIPACIÓN

Con todo, el partido que lidera Teresa Rodríguez aboga por "explorar nuevas vías de participación" al objeto de que los jóvenes que ahora no se sienten llamados a votar se impliquen: "quizás sumar al voto en urna la posibilidad de votar vía telemática y aumentar el número de días en los que se pueda votar" ayudaría en este sentido.

Entiende, no obstante, que estos cambios supondrían cambiar el sistema tradicional de votación y, aunque Podemos cree que este debe ser el camino a seguir, añade que son opciones que ponen sobre la mesa "para reflexionar".

En cualquier caso, Gómez ha defendido que podría aplicarse un sistema de votación telemática y ha negado que no sea seguro: "La declaración del IRPF también se hace por vía telemática y es seguro", ha agregado antes de advertir de que probablemente los dos grandes partidos del bipartidismo, PP y PSOE, "no estarán cómodos" con estos cambios.

CS "SE CONFORMÓ" CON UN GRUPO DE TRABAJO

Con todo, y después de que Cs haya presionado al PSOE-A para presentar una reforma de la Ley Electoral andaluza antes de que termine el mes de marzo, la portavoz adjunta de Podemos Andalucía ha considerado que entre esos dos partidos "todo está cocinado o pactado", toda vez que ha criticado que el partido naranja "no ha ejercido una verdadera labor de oposición ni tiene interés en que sus propuestas se aprobaran" pues "no se ha aprobado prácticamente ninguna".

"Cuando nos dicen que se va cumpliendo el acuerdo de investidura, en Podemos no lo vemos materializarse", ha agregado antes de considerar que Cs "está cómodo sosteniendo al Gobierno sin mucho a cambio".

Sobre la reforma electoral, Esperanza Gómez ha lamentado que Cs "se conformara" con la creación de un grupo de trabajo y no haya presentado ya una iniciativa legislativa "que obligue al PSOE-A a posicionarse". "Creo que ahora que parece que en las encuestas le va bien o que se habla de una posible convocatoria electoral, lo escenifican con esto", ha zanjado.