El PSOE de Alcalá avisa de las consecuencias de la "inestabilidad" y critica la "amenaza de moción de censura"

9/02/2018 - 18:58

Frente al pleno extraordinario promovido en bloque por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a cuenta de la "parálisis" de la ciudad, el Grupo socialista, que gobierna en minoría con Ana Isabel Jiménez al frente, ha manifestado que no tiene "ningún problema" con celebrar una sesión sobre el estado de la ciudad. No obstante, los socialistas acusan a la oposición de "bloquear" su acción de gobierno, avisan de las consecuencias de la "inestabilidad" y reclaman que no haya "más amenazas" de moción de censura.

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, los socialistas de Alcalá avisan de que "la oposición miente sobre la situación real de la ciudad y del funcionamiento de la corporación, para confundir a la ciudadanía", defendiendo "los buenos datos económicos del cierre de 2017, la reducción del periodo medio de pago a proveedores a 32 días y la reducción de la deuda en 28 millones de euros en dos años". "El Gobierno municipal sigue trabajando para cumplir con sus compromisos, lo que está permitiendo la mejora de las infraestructuras, el aumento de las ayudas sociales o nuevas inversiones industriales", opina el PSOE, según el cual el PP "está liderando a los grupos de la oposición y haciendo ya campaña electoral".

Además, acusa al PP de coaligarse con "tránsfugas de distintos grupos que están creando nuevos partidos y con otros grupos políticos de principios ideológicos opuestos a los suyos, como Podemos". A colación, ha reclamado a los grupos de oposición que sean "transparentes" y reflejen su posición en cada uno de los "puntos de interés" del debate municipal.

"Lamentablemente, en otros territorios la inestabilidad política y la confrontación están perjudicando a la ciudadanía y al crecimiento económico, y no deseamos que esta situación se reproduzca en Alcalá", avisa el PSOE llamando al "diálogo", y precisando que no tiene "ningún problema en convocar un pleno extraordinario para debatir sobre la ciudad", para que se conozca su "estado real a pesar del bloqueo de la oposición".

Así mismo, el PSOE solicita a la oposición que "no amenacen más con la moción de censura, porque tendrán que explicar a los ciudadanos de Alcalá cómo desde partidos políticos tan contrarios se articula un proyecto coherente y que de estabilidad a la ciudad, que es precisamente lo que la ciudad necesita", toda vez que a mediados de 2016 algunas de las fuerzas de oposición tantearon la posibilidad de promover una moción de censura.