Irish Itinerary 2018 aborda la cultura irlandesa actual desde la perspectiva de estudios de trauma e identidad en la UR

9/02/2018 - 20:10

El salón de actos del edificio Filología acoge este lunes, 12 de febrero, a partir de las 09,00 horas, la sesión inaugural del Irish Itinerary 2018 (EFACIS): Trauma and Identity in Contemporary Irish Literature and Film.

LOGROÑO, 9 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa es una actividad formativa del Programa de Doctorado en Filología Inglesa de la Universidad de La Rioja y contará con la presencia de dos escritores irlandeses de reconocido prestigio en el panorama cultural actual de Irlanda: la dramaturga Marina Carr, y el poeta, escritor y locutor de la RTÉ irlandesa Pat Boran.

La lectura, entrevista y posterior debate que protagonizará Marina Carr permitirán analizar y entender mejor la situación de la mujer, la iglesia, la familia o la política irlandesas en la sociedad irlandesa del siglo XXI desde los Estudios de Trauma e Identidad.

En cuanto a Pat Boran, su lectura de poemas, discusión y entrevista posterior permitirán comprender mejor no sólo su poesía, sino también su labor como Editor de Dedalus Press, especializada en poesía contemporánea en Irlanda.

Irish Itinerary 2018 (EFACIS) tendrá lugar en la Universidad de La Rioja del lunes 12 al jueves 15 de febrero con el objetivo de introducir al público en la cultura irlandesa actual desde las perspectivas de los Estudios de Trauma e Identidad. Está dirigida a estudiantes de grado y posgrado, así como al público en general interesado en los estudios irlandeses.

Esta actividad está financiada, principalmente, por la European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS), así como por la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja (EMYDUR) así como el Seminario Permanente Carmelo Cunchillos 2018 del Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja; y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño (Comercio y Turismo).

La Universidad de La Rioja será sede de esta actividad, organizada por el Centre for Irish Studies BANNA/BOND, del que forma parte junto a las Universidades de Burgos, Deusto y Zaragoza. Asociado a The European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS), su fin es desarrollar actividades investigadoras en torno a los estudios irlandeses.