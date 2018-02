León debate sobre el futuro de una Europa mejor asentándose en las bases históricas del parlamentarismo

9/02/2018 - 22:55

León ha acogido esta tarde el debate ciudadano bajo el título 'León, cuna de la democracia representativa europea. Del Fuero y las Cortes al relanzamiento de la Unión Europea' en el Palacio del Conde Luna en el que ponentes y leoneses han discutido sobre cómo construir una Unión Europea más unida, más fuerte y más democrática.

LEÓN, 9 (EUROPA PRESS)

En el coloquio, moderado por la directora del programa 'Europa' de Televisión Española, Elena Ochoa, han participado dos representantes de las instituciones europeas como el director general adjunto de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, Francisco Fonseca, y el eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialista y Demócratas del Parlamento Europeo, Jonás Fernández.

Además, ha contado también con la presencia de dos leoneses como el escritor Juan Pedro Aparicio y la concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de León e historiadora medieval, Margarita Torres.

Durante todo el debate, Elena Ochoa que ha destacado que "Europa es democracia y somos todos", ha llevado las riendas de la intervención de los ponentes realizándoles distintas preguntas como: cuál es la medida más urgente para reforma Europa; cómo animar a la ciudadanía, y en especial a los más jóvenes, a que se interesen por la política europea y a participar en ella; o qué modelo es el ideal para construir una Europa más consolida, entre otras preguntas.

Juan Pedro Aparacio ha destacado durante el seminario que es importante la celebración de este acto en León como cuna del parlamentarismo que es porque "Europa vista desde León queda muy lejos, pero León visto desde Europa es prácticamente inexistente".

El escritor también ha señalado que "Europa es la bandera del mundo del bienestar pero su cultura se ha desquebrajado por la discrepancias entre los países". Además, ha advertido de la necesidad de buscar un nuevo modelo ya que "no sabemos hacia dónde vamos porque Europa tiene un gran problema de liderazgo político".

Por su parte, Francisco Fonseca ha apuntado que "lo primero que hay que hacer es un mensaje de reconquista de la unión de valores que es Europa en cuanto a libertad o igual"; así como la necesidad de "conseguir una mayor implicación de un gran arma del legislamento nacional como es la regla del estado de derecho".

No obstante, para el parecer de Fonseca existen tres tipos de modelos posibles: el modelo de éxito, basado en la Europa de los 6 a los 28 Estados o como él ha calificado "el modelo 'opti' (objeto político no identificado); el modelo actual de geometría variable, ideado a partir del imperio austrohúngaro del que ha dicho que no "podremos salir de la crisis sin un gran pacto global"; y el modelo reconquista, con una Europa más unidad en la que "hay que definir quién está dispuesto a tomar el mando política y económicamente".

En lo que a Jonás Fernández respecta, ha aprovechado su turno de intervenciones para recordar que "acercar la política europea a los ciudadanos no es un trabajo sencillo y para recuperar Europa necesitamos a ciudadanos comprometidos con el proyecto". Además, ha apuntado que ve la Unión Europea muy politizada y que no funciona, "lo que provoca que muchos ciudadanos muestre su rechazo hacía la política comunitaria y es tarea de los políticos hacer que los ciudadanos participen".

Por otro lado, Margarita Torres ha recalcado que para mejorar la situación de los jóvenes europeos es necesario "fomentar la movilidad de los estudiantes y la apuesta tiene que ser desde la educación y la cultura".

La conclusión del debate ha corrido a cargo del alcalde de León, Antonio Silván, que ha trasladado su agradecimiento a los organizadores por poder celebrar en León este acontecimiento y del que espera que pueda haber más en el futuro. Para finalizar, Silván ha indicado que cree "en un León perteneciente a una España unida y una Europa integrada".