Plantilla municipal ve un "fracaso" en la gestión que Emasesa haga el trabajo del Zoosanitario en las redes

10/02/2018 - 11:39

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha considerado un "fracaso de la gestión municipal" el que la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (Emasesa) se vaya a encargar "a través de una empresa privada" del control de las plagas en las redes de abastecimiento de la ciudad, "lo que supone el 80 por ciento del trabajo de desratización", mientras que el Zoosanitario Municipal concentrará sus esfuerzos en los colegios, parques y zonas verdes.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del comité de empresa, Manuel Loza, ha indicado a Europa Press que ha habido un "desinterés total y un abandono político" del servicio del Zoosanitario y ha instado a que, "en cuanto haya disponibilidad y posibilidad de contratar a través de la tasa de reposición marcada por el Estado, esto se aproveche al cien por cien", teniendo en cuenta que actualmente "hay 14 vacantes y no se cubren bajas ni vacaciones de la plantilla".

Lamenta que no se hubiera informado previamente de la decisión a los trabajadores del Zoosanitario ni que se haya consultado la opinión de los delegados sindicales. "El gobierno local dijo que iba a impulsar el servicio, meter personal necesario e invertir para lo que necesita Sevilla, pero no se ha cumplido", critica.

Además, advierte de que Emasesa no cuenta con personal cualificado para realizar estas tareas, por lo que va a subcontratar la ejecución de estas actuaciones. "Es una privatización indirecta porque Emasesa no va a realizarlo con medios propios", recalca.

Frente a la decisión del Ayuntamiento, Loza pone en valor las propuestas planteadas por los trabajadores para el desarrollo de planes de empleo propios o planes de productividad, entre otras iniciativas.

Al hilo de esto, señala que el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) eliminó el calendario de tarde y de fin de semana de este servicio para "no pagar los complementos", pasando la realización de las tareas en estos horarios "a empresas privadas", algo que Juan Espadas no habría modificado. "Con ese calendario se daba respuesta a cosas que no se podían hacer por la mañana, como actuaciones en colegios y se rentabilizaba más el trabajo con los medios que hay", advierte.

En su opinión, "se ha puesto poco interés y esfuerzo por parte del Ayuntamiento para que los planes de empleo salieran y se ha producido el abandono del Zoosanitario".