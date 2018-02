Santander participará en un nuevo proyecto europeo para mejorar protección de datos en entornos digitales

10/02/2018

Con éste ya son 23 los proyectos europeos en los que participa o ha participado la ciudad desde el arranque de SmartSantander en 2010

El Ayuntamiento de Santander participará en un nuevo proyecto europeo de innovación dirigido a mejorar la protección de datos en entornos digitales.

En total, diez socios de siete países están implicados en esta iniciativa, denominada PoSeID-on (Protection and control of Secured Information by means of privacy enhanced Dashboard), que acaba de ser aprobada por la UE para su financiación en el marco del Plan Horizonte 2020.

Con un presupuesto global de casi 3 millones de euros, el proyecto pretende desarrollar un panel de control que permita a los usuarios finales gestionar y controlar de manera sencilla sus datos personales y el uso que pueden hacer de ellos organismos públicos o privados, según ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Santander.

La idea es que el ciudadano, desde ese panel de control, pueda configurar la privacidad de sus datos, habilitar o revocar permisos, restringir el tipo de datos que comparte y tomar otro tipo de decisiones, conociendo qué entidades tienen acceso a esos datos y basándose en la fiabilidad de los organismos responsables del tratamiento de los mismos.

En definitiva, se trata de ofrecer al usuario un acceso conciso, transparente, inteligible y fácil para el seguimiento, control y gestión de sus datos mediante un sistema que va en línea con el nuevo reglamento europeo de protección de datos en materia de seguridad digital (GPDR en sus siglas en inglés), que entrará en vigor el 25 de mayo de 2018 en todos los estados miembro.

La alcaldesa, Gema Igual, ha destacado que, a través de esta iniciativa, Santander consolida su presencia en proyectos orientados no sólo al desarrollo de nuevas herramientas o servicios tecnológicos, sino también a la mejora de la seguridad y la fiabilidad en los entornos digitales, un aspecto crucial para dar más confianza al ciudadano.

En este sentido, ha agregado que, con su participación en este proyecto, el Ayuntamiento adquirirá conocimientos y experiencia práctica de cara a la futura implantación de las acciones derivadas de este nuevo reglamento europeo de seguridad digital. Y los ciudadanos, por su parte, podrán recibir de la administración municipal un servicio en materia de protección de datos personales a través de un sistema sencillo y transparente.

Dentro de las tareas que asumirá Santander en la ejecución del proyecto se incluye la participación en la definición de los requisitos del sistema. Además, la ciudad servirá de escenario para probar y validar la plataforma.

La previsión es que el proyecto, de 36 meses de duración, eche a andar en mayo de este año, una vez se formalice la subvención concedida y el resto de trámites necesarios para el arranque de los trabajos, en los que participarán socios de Italia, Bélgica, España, Francia, Portugal, Austria y Países Bajos.

Con éste, ya son 23 los proyectos europeos de innovación en los que participa o ha participado la ciudad desde que se puso en marcha, en el año 2010, el proyecto Smart Santander. Gracias a ello, en este tiempo se ha trabajado con más de 200 socios diferentes, principalmente de Europa, pero también de otros países de fuera de la UE, en proyectos que suman un presupuesto de alrededor de 100 millones de euros.